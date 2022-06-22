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    В доносе на директора ПЕН-Клуба признался петербургский гееборец Тимур Булатов

    371
    1 комментарий

    Стал известен автор доноса на директора петербургского ПЕН-Клуба Наталью Сивохину. Написавший заявление знаменитый городской гееборец Тимур Булатов сам сообщил об этом на своей странице в соцсети 22 июня.

    По словам Булатова, его возмутили мирные пикеты Сивохиной. И он захотел, чтобы их проверили на фейки о ВС РФ. Депутат городского Заксобрания Борис Вишневский сообщил, что за трехлетней дочерью, вместе с которой задержали Наталью, приехал отец.

    Директора ПЕН-Клуба, правозащитной международной ассоциации, задержали с ребенком на выходе от врача на Загородном проспекте, после чего доставили в отдел полиции на Садовой улице. Что именно ей вменяют пока неизвестно.

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    Комментарии (1)

    DH_
    Милоновский дружок какой-то?
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