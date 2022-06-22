В доносе на директора ПЕН-Клуба признался петербургский гееборец Тимур Булатов

Стал известен автор доноса на директора петербургского ПЕН-Клуба Наталью Сивохину. Написавший заявление знаменитый городской гееборец Тимур Булатов сам сообщил об этом на своей странице в соцсети 22 июня.

По словам Булатова, его возмутили мирные пикеты Сивохиной. И он захотел, чтобы их проверили на фейки о ВС РФ. Депутат городского Заксобрания Борис Вишневский сообщил, что за трехлетней дочерью, вместе с которой задержали Наталью, приехал отец.