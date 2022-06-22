Депутат Вишневский сообщил о задержании в Петербурге директора ПЕН-клуба

Полиция задержала директора петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации) Наталью Сивохину, с которой был ее трехлетний ребенок.

Об этом 22 июня сообщает депутат городского Заксобрания Борис Вишневский. По его информации, женщину доставили в отдел полиции № 2 на Садовой улице. Поводом якобы мог стать донос.

«Я во втором отделе полиции. Дежурный говорит, что не знает, кто доставлял Наташу. Задержали на выходе от врача на Загородном проспекте. Ждут приезда сотрудников Центра «Э», потому что дело якобы в их ведении. Укрепляется гипотеза о доносе», — написал Вишневский в своем Telegram-канале.