    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd53.28eur55.83
    ТЕМА ДНЯ

    40 обысков, Голощапов и Водоканал

    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Депутат Вишневский сообщил о задержании в Петербурге директора ПЕН-клуба

    2357
    4 комментария

    Полиция задержала директора петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации) Наталью Сивохину, с которой был ее трехлетний ребенок.

    Об этом 22 июня сообщает депутат городского Заксобрания Борис Вишневский. По его информации, женщину доставили в отдел полиции № 2 на Садовой улице. Поводом якобы мог стать донос.

    «Я во втором отделе полиции. Дежурный говорит, что не знает, кто доставлял Наташу. Задержали на выходе от врача на Загородном проспекте. Ждут приезда сотрудников Центра «Э», потому что дело якобы в их ведении. Укрепляется гипотеза о доносе», — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Инкогнито2021
    Жандармерия в действии
    Свободу Лёхе!
    Кто-то тут говорил недавно, что говоря на русском(!) языке, мы говорим.. - на разных языках! Вспомнил(!), Быков это говорил! ) Я не понимаю язык депутата Вишневского! Как возможно такое произносить, в принципе(?!): "Укрепляется гипотеза о доносе"! - Ну а, как бы ты сказал? - Господи, рано, я три дня постился, дай посолить вкусное! - Нет, говори, потом соли! - Ну, Господи, если ты в чём-то уверен (уверен, что уверен Ты во всём!)), то так и говоришь: "Укрепляется гипотеза о.. Клевете!" - Гурман ты что ли? - Так ведь сказал же я Тебе сейчас, что посолить мне нужно! ) - Иди уже, соли..)
    SU LUX INN
    почему еще в Израиль не уехали?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close