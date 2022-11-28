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    Забор на границе с Финляндией может сократить поток животных из России

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    Заграждения, которые планируют построить вдоль восточной границы Финляндии в ближайшие несколько лет, могут сократить поток животных из России. Об этом 28 ноября сообщают финские СМИ.

    По словам эксперта из финского Института окружающей среды (SYKE), из-за забора станет меньше волков, медведей, кабанов и лосей, которые перемещаются из соседней страны. Сейчас пограничная служба выясняет, какое влияние его возведение окажет на природу, а также изучает способы смягчения негативных последствий.

    По словам эксперта по биоразнообразию Рику Лумиаро, животные в основном приспосабливаются к новым обстоятельствам. Он не считает забор серьезной экологической проблемой. Катья Холмала из Института природных ресурсов Финляндии (LUKE) более осторожна в своих оценках. «Воздействие ограждения на животных должно рассматриваться отдельно по каждой группе животных», — заявила она.

    Пограничная охрана строит забор для повышения безопасности. Протяженность восточной границы — около 1300 километров, тогда как забор будет охватывать 200 из них. Большую часть заграждений установят на юго-востоке Финляндии. Крупные озёра и реки ограждать не будут.

    Ранее «Фонтанка» писала, что первый прототип будущего забора на границе с Россией решили построить в Иматре.

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