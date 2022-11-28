Забор на границе с Финляндией может сократить поток животных из России

Заграждения, которые планируют построить вдоль восточной границы Финляндии в ближайшие несколько лет, могут сократить поток животных из России. Об этом 28 ноября сообщают финские СМИ.

По словам эксперта из финского Института окружающей среды (SYKE), из-за забора станет меньше волков, медведей, кабанов и лосей, которые перемещаются из соседней страны. Сейчас пограничная служба выясняет, какое влияние его возведение окажет на природу, а также изучает способы смягчения негативных последствий.

По словам эксперта по биоразнообразию Рику Лумиаро, животные в основном приспосабливаются к новым обстоятельствам. Он не считает забор серьезной экологической проблемой. Катья Холмала из Института природных ресурсов Финляндии (LUKE) более осторожна в своих оценках. «Воздействие ограждения на животных должно рассматриваться отдельно по каждой группе животных», — заявила она.