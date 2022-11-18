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    Финны прикроют Иматру от россиян защитной стеной

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    Первый прототип будущего забора на границе с Россией решили построить в Иматре, сообщают финские СМИ.

    Пробный забор будет построен в местечке Пелкола в Иматре, недалеко от МАПП Иматра. Трехкилометровое тестовое ограждение начнут строить весной — в марте. Планируется, что оно будет завершено к лету.

    Новейший забор будет оборудован видеонаблюдением, освещением и громкоговорителями. Ограждение в Иматре станет прототипом защитной стены на 130 — 260 км стоимостью сотни миллионов евро.

    Как писала «Фонтанка», финны считают, что забор поможет им справиться с потоком «гостей» из России.

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