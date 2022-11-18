Финны прикроют Иматру от россиян защитной стеной

Первый прототип будущего забора на границе с Россией решили построить в Иматре, сообщают финские СМИ.

Пробный забор будет построен в местечке Пелкола в Иматре, недалеко от МАПП Иматра. Трехкилометровое тестовое ограждение начнут строить весной — в марте. Планируется, что оно будет завершено к лету.

Новейший забор будет оборудован видеонаблюдением, освещением и громкоговорителями. Ограждение в Иматре станет прототипом защитной стены на 130 — 260 км стоимостью сотни миллионов евро.