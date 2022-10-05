Финляндия построит очень дорогой экспериментальный забор на границе с Россией

Финляндия к весне может построить первую секцию «пилотного» забора на границе с Россией. Участок ограды с камерами обойдется МВД республики в 6 млн евро, если расходы включат в бюджет.



Как пишут финские СМИ 5 октября, короткий экспериментальный участок ограждения должен быть построен в Юго-Восточной Финляндии. В проект входит не только ограждение, но и проходящая вдоль него дорожка и технический надзор. Его возведение планируют начать уже в этом году.

