Финляндия построит очень дорогой экспериментальный забор на границе с Россией

Финляндия к весне может построить первую секцию «пилотного» забора на границе с Россией. Участок ограды с камерами обойдется МВД республики в 6 млн евро, если расходы включат в бюджет.
Как пишут финские СМИ 5 октября, короткий экспериментальный участок ограждения должен быть построен в Юго-Восточной Финляндии. В проект входит не только ограждение, но и проходящая вдоль него дорожка и технический надзор. Его возведение планируют начать уже в этом году.
Цель экспериментального проекта — изучить технологии строительства пограничного ограждения и получить опыт в технологиях безопасности. Кроме того, в процессе будет обкатана схема возможного выкупа у землевладельцев участков, оказавшихся на пути забора.
Финляндия закрыла въезд из России для туристов с 30 сентября, и финны жестко разворачивают и лишают виз россиян прямо на границе. В связи с этим в Суоми опасаются роста числа нелегальных мигрантов — группу из четырех человек в конце сентября задержали в лесу.