    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, ю-з

    759мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.4eur58.06
    "Дистанционные" повесткиПремия ФонтанкиКино про ЧВКСправочник мобилизацииФинская границаОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Финляндия построит очень дорогой экспериментальный забор на границе с Россией

    1251

    Финляндия к весне может построить первую секцию «пилотного» забора на границе с Россией. Участок ограды с камерами обойдется МВД республики в 6 млн евро, если расходы включат в бюджет.

    Как пишут финские СМИ 5 октября, короткий экспериментальный участок ограждения должен быть построен в Юго-Восточной Финляндии. В проект входит не только ограждение, но и проходящая вдоль него дорожка и технический надзор. Его возведение планируют начать уже в этом году.

    Цель экспериментального проекта — изучить технологии строительства пограничного ограждения и получить опыт в технологиях безопасности. Кроме того, в процессе будет обкатана схема возможного выкупа у землевладельцев участков, оказавшихся на пути забора.

    Финляндия закрыла въезд из России для туристов с 30 сентября, и финны жестко разворачивают и лишают виз россиян прямо на границе. В связи с этим в Суоми опасаются роста числа нелегальных мигрантов — группу из четырех человек в конце сентября задержали в лесу.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ5

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close