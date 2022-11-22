Загадочный «Суперджет» совпал в Петербурге с важным пассажиром

Петербург в один день посетили заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и загадочный «Суперджет» с надписью Aurus, который относительно свободно летает в закрытом воздушном пространстве страны.
По данным Flightradar24, к полудню 22 ноября «Суперджет» прибыл в Пулково. Вскоре и Мантуров появился на Балтзаводе, где в 14 часов спустили на воду ледокол «Якутия». В 18:26 самолет покинул Петербург и направился в сторону Москвы.
В минувшую пятницу, 18 ноября, «Суперджет» приземлился в закрытом для полетов аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. В понедельник, 21 ноября, Минпромторг сообщил, что Денис Мантуров посещал предприятие «Каменскволокно» в Ростовской области. 9 октября «Суперджет» побывал в закрытом аэропорту Краснодара. В этот же день Денис Мантуров и глава Кубани посещали краснодарский приборный завод «Каскад». 27 августа «Суперджет» был в Перми. С рабочим визитом в этот день в город прибыл и Денис Мантуров.
Как рассказывала «Фонтанка», самолет с бортовым номером RA-89152 не совсем обычный «Суперджет». У него бизнес-салон, ливрея Aurus, как у президентского лимузина, а на борту успел побывать президент России Владимир Путин.