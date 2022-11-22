Загадочный «Суперджет» совпал в Петербурге с важным пассажиром

Петербург в один день посетили заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и загадочный «Суперджет» с надписью Aurus, который относительно свободно летает в закрытом воздушном пространстве страны.



По данным Flightradar24, к полудню 22 ноября «Суперджет» прибыл в Пулково. Вскоре и Мантуров появился на Балтзаводе, где в 14 часов спустили на воду ледокол «Якутия». В 18:26 самолет покинул Петербург и направился в сторону Москвы.

