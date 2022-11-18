Загадочный «Суперджет» зашёл в закрытую зону около Луганска и Донецка

Самолет Sukhoi Superjet - 100 российской авиакомпании RedWings залетел вечером пятницы, 18 ноября, в закрытую зону полётов в районе границы с Луганском и Донецком.



Как следует из данных сервиса FlightRadar, самолет с бортовым номером RA-89152 вылетел из столичного аэропорта Внуково в 14:49, обошёл Тамбов, Воронеж и Липецк, к 16:30 находился в небе над городом Шахты, совсем рядом с границей Луганской и Донецкой областей.

«Фонтанка» отправила запрос в авиакомпанию RedWing с просьбой уточнить причины появления самолета в закрытой с февраля зоне.