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    Загадочный «Суперджет» зашёл в закрытую зону около Луганска и Донецка

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    Фото: скриншот с сайта FlightRadar
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    Самолет Sukhoi Superjet - 100 российской авиакомпании RedWings залетел вечером пятницы, 18 ноября, в закрытую зону полётов в районе границы с Луганском и Донецком.

    Как следует из данных сервиса FlightRadar, самолет с бортовым номером RA-89152 вылетел из столичного аэропорта Внуково в 14:49, обошёл Тамбов, Воронеж и Липецк, к 16:30 находился в небе над городом Шахты, совсем рядом с границей Луганской и Донецкой областей.

    «Фонтанка» отправила запрос в авиакомпанию RedWing с просьбой уточнить причины появления самолета в закрытой с февраля зоне.

    Обновление от 16:35:

    Около 16:30 самолет совершил посадку в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Эта воздушная гавань официально не принимает и не выпускает воздушные суда из-за ограничений Росавиации, действующих с 24 февраля на юге России.

    Фото: скриншот с сайта FlightRadar

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