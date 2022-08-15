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    Полгода без полетов. Посмотрите, как один из южных аэропортов России ждет пассажиров

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    8 комментариев
    Фото: Евгений Вдовин/161.ru
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    Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону вот уже ровно полгода стоит без пассажиров и самолётов. Хотя воздушная гавань кажется совершенно опустевшей, дел там хватает: специалисты отрабатывают обслуживание воздушных судов на тренажёрах, работники не забывают проверять оборудование, а пожарные продолжают проводить тренировки.

    Корреспондент 161.RU побывал в аэропорту, сотрудники которого рассказали, как изменились их смены и к чему за столько месяцев так и не удалось привыкнуть.

    На стойках регистрации необычайно спокойно. Раньше здесь начинались путешествия, теперь табло выключены, а на десятки квадратных метров — ни одного человека.

    Несмотря на кажущуюся безлюдность, на перроне стоит зимняя спецтехника — подготовка к холодному сезону стартует в сентябре. Рядом — самолёт-тренажёр Ту-134А-3М, который используют для отработки обслуживания судов на земле.

    Сотрудников в пассажирском терминале можно встретить круглые сутки. В руководстве Платова рассказали, что по инициативе аэропорта не сократили ни одного человека. Часть коллектива — около 600 человек — находится в простое с оплатой в соответствии с Трудовым кодексом.

    В воздушной гавани есть две аварийно-спасательные станции в двух торцах взлётно-посадочной полосы. Там на дежурстве находятся по две пожарные машины. Для поддержания боевой готовности во всех сменах службы регулярно проводят тренировки.

    Просторная взлётно-посадочная полоса, хотя и опустела, хранит следы шин посадочных колёс, напоминающих о тысячах рейсов. Там же в плановом порядке проверяют светосигнальное оборудование.

    По словам сотрудников, тишина до сих пор воспринимается странно. Шум от взлетов и посадок самолетов, объявления на аэровокзале, работа спецтехники — этот привычный набор звуков исчез.

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    Напомним, режим ограничения полётов в регионах около Украины продлевается Росавиацией каждую неделю с 24 февраля, в последний раз это произошло 9 августа. В числе закрытых остаются 11 аэропортов — в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

    Фото: Евгений Вдовин/161.ru

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    Комментарии 8

    Игoрь15 Авг 2022 в 17:20
    Элиста в этом перечне выглядит странно.
    +0−0
    houspi15 Авг 2022 в 17:15
    Кто оплачивает работу персонала в отсутствии платежей авиакомпаний?
    +0−0
    Аrenales15 Авг 2022 в 17:14
    Когда читаю такое,всегда задаюсь вопросом-люди,которые утверждают,что вся эта деградация -нормальна,оправдана,что все это так и было задумано и "все идёт по плану"-эти люди вменяемы?
    +3−0
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