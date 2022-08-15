Полгода без полетов. Посмотрите, как один из южных аэропортов России ждет пассажиров

Фото: Евгений Вдовин/ 161.ru Поделиться Поделиться





Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону вот уже ровно полгода стоит без пассажиров и самолётов. Хотя воздушная гавань кажется совершенно опустевшей, дел там хватает: специалисты отрабатывают обслуживание воздушных судов на тренажёрах, работники не забывают проверять оборудование, а пожарные продолжают проводить тренировки.

Корреспондент 161.RU побывал в аэропорту, сотрудники которого рассказали, как изменились их смены и к чему за столько месяцев так и не удалось привыкнуть.



На стойках регистрации необычайно спокойно. Раньше здесь начинались путешествия, теперь табло выключены, а на десятки квадратных метров — ни одного человека.



Несмотря на кажущуюся безлюдность, на перроне стоит зимняя спецтехника — подготовка к холодному сезону стартует в сентябре. Рядом — самолёт-тренажёр Ту-134А-3М, который используют для отработки обслуживания судов на земле.

Сотрудников в пассажирском терминале можно встретить круглые сутки. В руководстве Платова рассказали, что по инициативе аэропорта не сократили ни одного человека. Часть коллектива — около 600 человек — находится в простое с оплатой в соответствии с Трудовым кодексом.



В воздушной гавани есть две аварийно-спасательные станции в двух торцах взлётно-посадочной полосы. Там на дежурстве находятся по две пожарные машины. Для поддержания боевой готовности во всех сменах службы регулярно проводят тренировки.

Просторная взлётно-посадочная полоса, хотя и опустела, хранит следы шин посадочных колёс, напоминающих о тысячах рейсов. Там же в плановом порядке проверяют светосигнальное оборудование.

По словам сотрудников, тишина до сих пор воспринимается странно. Шум от взлетов и посадок самолетов, объявления на аэровокзале, работа спецтехники — этот привычный набор звуков исчез.