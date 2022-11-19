На борту бывал Путин. Что за загадочный «Суперджет» летает в закрытые аэропорты России?

Фото: пресс-служба президента РФ Поделиться Поделиться





Бизнес-салон и необычная ливрея. «Фонтанка» рассказывает всё, что узнала про загадочный Sukhoi Superjet — 100, который летает в закрытой из-за СВО части российского неба.

Накануне вечером, 18 ноября, лайнер сначала перелетел из Жуковского во Внуково, где есть специальный правительственный терминал, а затем, как писала «Фонтанка», отправился в закрытый еще с 24 февраля аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. На запрос об условиях совершения такого рейса в воздушной гавани «Фонтанке» не ответили.

В октябре этот же самолет с позывным XAV9316 совершил перелёт из Москвы сначала в закрытый аэропорт Пашковский в Краснодаре, а затем в Сочи, обратили внимание в группе Flightradar Monitoring в соцсети «ВКонтакте».



Согласно реестру russianplanes.net, борт RA-89152 в эксплуатации с июля 2021 года. Сервис FlightRadar24 приписывает самолет к авиакомпании Red Wings. А в реестре его оператором значится КБ Сухого. У него специальная ливрея Aurus как марка у президентского лимузина. Самолет в 2021 году выставлялся на выставке МАКС-2021 в Жуковском, где на его борт поднимался сам Владимир Путин. Судя по кадрам пресс-службы Кремля и телеканалов, — салон не имеет ничего общего с обычными SSJ100. Это бизнес-джет с деловой обстановкой. Регистрация RA-89152 на авиасалоне была заклеена стикером 97009.

Фото: кадр из видео канала «Москва24» Фото: пресс-служба Кинопоиска Фото: пресс-служба Кинопоиска Фото: кадр из видео канала «Москва24» Фото: кадр из видео канала «Москва24» Фото: кадр из видео канала «Москва24» Поделиться Поделиться





Основной аэропорт базирования RA-89152 — Жуковский. Второй по числу посещений — Внуково. География передвижений широка — только в этом году он успел побывать и в Южно-Сахалинске, и в Самарканде.

27 августа Superjet был в Перми. С рабочим визитом в этот день в город прибыли заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров. Из Владивостока самолет улетел 7 сентября. Как раз с 6 по 7 сентября президент Владимир Путин совершал рабочую поездку на Восточный экономический форум. А за ним и члены правительства. В день полета в Краснодар 9 октября Денис Мантуров и глава Кубани посещали краснодарский приборный завод «Каскад».



Впервые режим ограничений ввели 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. На обычных самолётах не добраться в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элисту.

