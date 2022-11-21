«Я тронулся»: Варшавский вокзал теперь огромный ресторан за 1,5 млрд рублей

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ТЦ «Варшавский экспресс» теперь крупнейший в городе фуд-холл Vokzal 1853. «Фонтанка» прогулялась по бывшему вокзалу и отметила инвестиции в реновацию, которые оценивали в полтора миллиарда рублей. Если кратко, то получилось красиво, цены слегка кусаются, а откуда возникнут потенциальные посетители — главный вопрос.

Кажется, в жизни Варшавского вокзала добрый поворот. Нет, на воспетом Набоковым «Норд-Экспрессе» в Париж, как и в Варшаву, Прагу или Баден-Баден, не получится уехать с него уже никогда. Платформы демонтировали, варшавскую дорогу разобрали. В нем не будет галереи современного искусства, как обещали в Смольном в нулевые, и даже музея железнодорожной техники — он в итоге на соседнем Балтийском. Но не будет и возникшего в нулевые торгового центра. Его владелец — холдинговая компания «Адамант» — совместно с московским ресторатором, управляющим фуд-моллом «Депо» Алексеем Васильчуком, инвестировали в масштабную реновацию, как заявлялось в РБК, более 1,5 млрд рублей.



Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Теперь на бывшем Варшавском вокзале — Vokzal 1853 — крупнейший в Петербурге, России, Европе, как уверяют его создатели, фуд-молл. Проще говоря — гигантский кластер ресторанов. И вместо креозота правят запахи кухни. Баннеры без даты давно зазывали внутрь петербуржцев (и некоторые даже упирались в закрытые двери), но лишь 21 ноября состоялось техническое открытие. «Фонтанка» попала внутрь вместе с первыми зеваками.



Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во-первых, поражает размах. Это не Eat Market в «Галерее», не Balagan на Петроградской стороне и не Василеостровский рынок. Очень просторно. От Обводного до бывшего выхода на платформы — всё теперь одни сплошные рестораны разных концепций. Правда, заполнено пока приблизительно процентов 30–40 помещений. Внутри также остались фитнес, кинотеатр, работает «Перекресток». На пустых местах висят заглушки с надписью: «Я тронулся! Скоро буду». Вполне подходящий девиз для людей, которые запускают такого масштаба проекты после февраля.



Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во-вторых, это красиво. Особенно если вы заходили в последний раз в конце 1990-х, еще на вокзал, а не в «Варшавский экспресс». Теперь шахматная плитка, бесконечная стеклянная крыша, затейливые фонари под старину, венские стулья, скамейки и столы, как в купе поезда, золоченые лифты с часами. Дорого-богато. Разглядывать элементы можно долго. Внутри светло и чисто.



Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В-третьих, есть и минусы. Главный из которых — цены. Завтраки с сосисками — 650 рублей, а с лососем — все 710. Раклет-бургер с говядиной, 270 граммов, — 680 рублей. Пицца с грибами — 670 рублей. Боул с курицей — 450 рублей. Аджарский хачапури — 550 рублей, четыре хинкали — 450 рублей, плюс соус за 70. Лозунг «Я тронулся!» здесь тоже подойдет. Хотя на фоне остальных фуд-холлов города едва ли это очень дорого. Но поесть на двоих с напитками в среднем дешевле 1 500–2 000 вряд ли выйдет. Еще и придется подождать — пиццу и хачапури по нашему заказу делали около 20 минут в двух разных заведениях.



В-четвертых, и это тоже вопрос к создателям, — вентиляция и микроклимат. Центральная часть здания буквально продувается насквозь, и без куртки в ноябрьские -5 °С было зябко. Ближе к выходу ветер буквально сдувает стаканчики и салфетки. Кроме того, за полтора часа на вокзале куртки и вся одежда пропитались стойким запахом еды, как будто мы с фотографом сидели не в зале, а на кухне.

Возможно, на втором этаже было бы иначе, но 21 ноября туда вход был закрыт. Ожидается, что там скоро откроются уже «взрослые» рестораны с официантами.



Как анонсировали создатели проекта, у них 34 тысячи квадратных метров, будет 4 000 посадочных мест и большая event-зона на 2 500 гостей, планируется 90 ресторанных концепций. Для сравнения: на недавно открытом Московском рынке — 4 000 кв. метров, 700 посадочных мест и всего около 30 точек.

Главный вопрос, который по итогам посещения возник к создателям: как они все это планируют заполнять людьми? Для туристов, которые часто не сходят с Невского проспекта, локация не кажется самой очевидной, да и самим петербуржцам ездить на Обводный не всегда с руки. И едва ли растущие рядом как грибы многоэтажки спасут положение.



На этот и другие вопросы «Фонтанка» пока не получила ответа.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

