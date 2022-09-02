В Петербурге появилось новое гастрономическое пространство. Посмотрите, как преобразился Московский рынок

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На юге Петербурга заработало новое общественное пространство — Московский рынок. Пока запуск технический — официальное открытие намечено на 17 сентября. «Фонтанка» прогулялась по гастромаркету и рассказывает, что там посмотреть и попробовать.

Гастромаркет расположился в здании советского рынка на улице Решетникова возле метро «Электросила». В 2021 году его оператор ООО «Московский рынок» выиграл тяжбу со Смольным и приватизировал объект недвижимости. Сумма сделки оценивалась в 230 млн рублей. В качестве управляющей компании была приглашена команда Александра Шавлиашвили, которая в 2019 году запустила Василеостровский рынок.



Обновление «Московского рынка» обошлось в 300 млн рублей, рассказал «Фонтанке» предприниматель. В ходе реконструкции управляющая компания постаралась сохранить основные архитектурные элементы здания, построенного в 1956–58 годах в стиле «сталинский неоклассицизм», — стены из белого мрамора, парадные лестницы с чугунными перилами и огромные панорамные окна по всему периметру. Также был восстановлен оригинальный мозаичный пол (терраццо) с изображением рыб. Современная плитка обошлась бы в разы дешевле, отмечает Александр Шавлиашвили, но у «исторического» есть особая энергетика, да и технические характеристики лучше: летом он лучше сохраняет прохладу, а зимой удерживает тепло. Пространство гастромаркета дополнили огромными люстрами, чтобы компенсировать недостаток естественного освещения в вечерние часы — рынок будет работать до 22.00. Еще одно нововведение — антресоль по периметру зала, где расположатся столики фудкорта и несколько отдельных ресторанов.



Советский монументализм разбавили современным искусством: ведущую на антресоль лестницу украшает работа стрит-арт художника Владимира Абиха «человек человеку человек». Также в «Московском рынке» появится лавка, где современные художники будут продавать свои творения. Цены будут демократичными — не дороже 15 тыс. рублей.

С точки зрения бизнес-модели была использована обкатанная на Василеостровском рынке формула. Основа — ресторанные концепции «кухонь мира» с общим фудкортом, несколько отдельных ресторанов с собственным залом, а также «историческая» рыночная составляющая — прилавки с фермерской продукцией — мясом, сырами, фруктами-овощами и так далее.



Сейчас в «Московском рынке» на 4000 кв. м работают 20 точек общепита, в течение полугода запустится еще 10. Большинство из них уже присутствуют на Василеостровском рынке — например, японская кухня Subzero, бургеры «Бюро», пиццы Pio Pizza, вьетнамская кухня Bo, Дагестанская лавка, индийская кухня Indisko и др. Но будут и новинки. Например, Sexi Junk от создателей проекта No Regrets, где подают еду без глютена, пекарня «Слой», чайная Pims (первая точка в Петербурге) и ряд других.

В общей сложности проект рассчитан на 700 посадочных мест. Это больше, чем на Василеостровском рынке, отмечают в управляющей компании. Но за счет бОльшей площади и конфигурации самого помещения новый гастромаркет ощущается гораздо более просторным — такого столпотворения, как на Василеостровском нет и в помине.



Частично в этом году, а к следующему сезону уже полностью, откроется маленький дворик-сад. Большой двор с летними столиками и несколькими мини-ресторанами по периметру запустят уже в будущем году. Там же появится площадка для мероприятий.

Отдел с продуктами заработает через неделю. Здесь попытались сохранить преемственность с прежней концепцией. «В мясной лавке будут ребята, чьи родители продавать мясо на Московском рынке в советские времена», — рассказали в управляющей компании. Впрочем, фермеров, работавших здесь в старом «колхозном» формате, в новый перекочевало не так много — не подошли по качеству.



Несмотря на явное преобладание ресторанной составляющей команда позиционирует свой проект не как фудхолл, а именно как рынок. «Здание строилось как колхозный рынок. На тот момент было актуально покупать продукты и готовить дома, сейчас — покупать готовое. Мы не хотим делать декорации. Когда люди говорят, что рынок должен быть рынком, они забывают, что сами таким рынком не пользуются, мир изменился», — рассуждает Александр Шавлиашвили.



В управляющей компании рассчитывают, что клиентами станут местные жители и работники соседних бизнес-центров: в районе есть дефицит качественных гастрономических пространств. Но не исключают, что обновленное историческое пространство будет притягивать и туристов.



Прежней аудитории рынок неизбежно недосчитается. Во всяком случае, бабушки, прежде ходившие на Василеостровский рынок, сейчас в его продуктовой части практически не появляются, признают в управляющей компании. Им даже предлагали специальную скидку, но она оказалась невостребованной. Вероятно, и в старом формате пенсионерам продавцы давали социальные цены: отборный помидор на рынке не может стоить столько же, сколько в «Пятерочке», уверен Александр Шавлиашвили.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Больше фудхоллов

Двумя месяцами ранее в Петербурге заработал еще один фудхолл — проект ресторатора Андрея Перцева Balagan. Он занял часть помещений в здании Приморского рынка, который, был построен в 1953–1955 годах по проекту архитекторов Льва Хидекеля и Олега Голынкина (последний также является архитектором Московского рынка. — Прим. ред.).

В отличие от Московского и Василеостровского «рыночной» составляющей тут нет, но она и не требуется — по соседству располагается супермаркет Super BABYLON. Так что всю площадь в 2000 кв. м заняли гастрономические концепции — всего 23 резидента. За счет того, что проект располагается на трех уровнях, тесноты тоже нет. Даже есть место еще пяти новым корнерам. Уличные веранды появятся уже в следующем году.



«Фишкой» этого проекта можно считать его зонирование. Первый этаж ориентирован на быстрый перекус, второй на более основательное застолье — корнеры с едой разбавляют бары, есть отдельные столики, на третьем и вовсе обслуживание по меню, а столики стилизованы под кабинки колеса обозрения. Здесь тоже можно найти итальянскую, грузинскую, вьетнамскую, индийскую, корейскую еду, бургеры и плов. Из необычного — корнер с французскими блинами-крепами.

Название Balagan отсылает к другой «исторической» функции этого места: в дореволюционном Петербурге здесь находился склад декораций балагана Абрама Лейферта. Но дизайн обыгрывает идею еды как шоу или парка гастрономических аттракционов: сталинский ампир с колоннами, мраморными стенами, лепниной и бронзовым литьем оттеняет яркая подсветка и неоновые вывески. Место современному искусству тоже нашлось: в фудхолле работает небольшая галерея Debosh.



Сейчас в Петербурге заявлено еще несколько идей преобразования исторических рынков в гастрономические кластеры. К примеру, группа Ginza планировала открыть фудхолл в Большом гостином дворе, но пока в старейшем универмаге появилось лишь летнее уличное пространство во внутреннем дворе. Зона с кафе уже скоро появится и на Сытном рынке, но его оператор решил все же не создавать там очередной фудхолл, а сохранить реальную рыночную торговлю, лишь осовременив пространство. На 2023 год запланирован запуск гастрономического кластера возле станции метро «Московские ворота». Оно станет частью пешеходного лофт-квартала на территории бывшей обувной фабрики «Скороход». В сторону фудхолла движется и сосед Василеостровского рынка — «Андреевский двор», который ранее был бизнес-центром.



А вот судьба флагманского Кузнечного рынка пока под вопросом. В конце 2021 года он сменил оператора, перейдя от подведа комитета имущественных отношений ГБУ АРИК к Центру контроля качества товаров (продукции), который подчиняется комитету по промышленной политике. В начале 2022 года замглавы КППИТ Александр Ситов заявлял, что кузнечный рынок останется продуктовым, однако подвергнется модернизации. «Основная концепция — фермеры, фудкорты самоокупаемость и развитие», — сказал он. Для обновления могут быть привлечены инвесторы из числа арендаторов. Но вероятно, масштабных инвестиций со стороны города в ближайшее время ждать не приходится. В ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 год комитет запросил дополнительные 14 млн рублей на уплату налога на имущество на здание и приобретение трех единиц лабораторного оборудования.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

