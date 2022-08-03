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    Кофейни, променад, итальянская площадь. Как будет выглядеть Сытный рынок после реконструкции

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    Площадь Сытного рынка откроется после реконструкции осенью 2022 года, сообщили в управляющей компании 3 августа.

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    Вместо глухого ряда ларьков 1990-х годов появятся павильоны с двусторонними витринами. Перед ними будет организован общедоступный променад со скамейками для отдыха. Добавят дополнительные проходы на внутреннюю территорию, а ветхие временные конструкции снесут.

    На рынке появится несколько функциональных зон. В павильонах вдоль Сытнинской улицы разместятся более утилитарные и популярные заведения — закусочные, кофейни, магазины табака. Торговля одеждой и хозтоварами будет сконцентрирована на внутренней территории, там же останется обновленный сезонный базар. С точки зрения зонирования, новый формат будет напоминать итальянские рыночные площади, где есть место и для торговцев одеждой, и для кафе, и для свежих овощей и фруктов, и для ретейла.

    Также на территории рынка появятся цветник, скамейки для отдыха, столы и стулья, парковки для велосипедов.

    О планах реконструкции Сытного рынка стало известно ещё в прошлом году. Работы начались летом 2022 года. Как пояснили в управляющей компании, сложная экономическая ситуация заставила собственников временно отложить капитальное строительство на территории и сосредоточиться на благоустройстве.

    Концепция разработана совместно с агентством «Нескучный сад», которое проектировало общественное пространство на набережной Карповки и пляж у Верхнего Суздальского озера. Проект будет реализован на средства собственника.

    «Глобально наши планы не изменились: за несколько лет сделать рынок более привлекательным для горожан, полностью сохранив его формат», — комментирует решение генеральный директор Сытного рынка Борис Элькин.

    В будущем здание рынка будет отреставрировано с сохранением исторических элементов и планировок, включая те, что были добавлены в 1960-е годы и не являются предметом охраны.

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