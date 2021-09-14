Проект реализуют в два этапа: в начале 2023 года в эксплуатацию введут часть зданий ближе к Заставской улице, в 2025 году — оставшиеся строения. Также в планах по развитию «Скорохода» — создание крытой пешеходной улицы, которая соединит между собой несколько корпусов фабрики и станет удобным пешеходным маршрутом для жителей района, а внутри расположится торговая галерея для самых ярких и передовых ретейл-проектов.

Товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви было основано немцем Генри (Андреем Андреевичем) Кирштейном в 1882 году. В 1885-м по проекту техника-строителя Анастасия Рейнбольдта началось строительство производственных зданий Товарищества у Московской заставы. Здесь было построено здание кожевенного завода, обеспечивавшего нужды обувной фабрики. Сначала фабрика производила главным образом легкую элегантную обувь, а в 1884-м впервые выпустила летнюю обувь типа сандалий под названием «полуботинки "Реформа"». Публике она была известна под именем «скороходов» и пользовалась успехом у покупателей.



В середине 1990-х годов АО «Скороход» было крупнейшим в России обувным производством. В начале «нулевых» выпуск обуви на исторической площадке стал постепенно сворачиваться, производственные мощности перевели на новый адрес. Сейчас исторические корпуса используют под офисные и торговые функции, там размещаются мелкие предприятия и мастерские. В начале 2021 года их признали памятниками регионального значения.

