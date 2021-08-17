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«Красная стрела» приобрела треть будущего лофт-квартала на месте фабрики «Скороход»

Группа компаний «Красная стрела» приобрела два здания общей площадью 20,3 тыс. кв. м в лофт-квартале «Скороход» на Заставской улице, 33. Это примерно треть площади недвижимости, которая появится на территории по проекту «Охта Групп». Сумма сделки не раскрывается.

Как сообщили «Фонтанке» 17 августа в «Охта Групп», эта сделка стала первой, в ближайшее время будет заключено еще несколько. Новые собственники получат объекты в завершенном виде, подчеркнул представитель компании. Для всех собственников будут организованы правила общежития, как в ранее реализованном девелопером проекте делового центра «Обводный двор».

«Охта Групп» с середины прошлого года реализует проект пешеходного лофт-квартала на бывшей территории обувной фабрики «Скороход» около станции метро «Московские ворота». Предполагается, что примерно половину площадей займут офисы, четверть — торговля и общепит. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 6 млрд рублей. Работы планируют завершить в 2025 году.

Часть бывших фабричных корпусов в феврале 2021 года КГИОП признал памятниками регионального значения. Обычно это усложняет работу девелоперам и повышает их расходы.

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Комментарии (3)

f0ntan
Пешеходный квартал. Лучше бы снесли то здание у Московских ворот, в котором находится вестибюль метро. Вход в метро убрали в подземный переход под Московскими воротами. А Лиговский проспект пробили от Московских ворот дальше - до Митрофаньевского шоссе. Ведь Варшавской жд уже нет. Через территорию промзоны этого "Скорохода"
Serg_I
Честно говоря, на "памятники" фабричные корпуса бывшего "Скорохода" не тянут, но лучше так пусть останется, чем будет высотками застроено...
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