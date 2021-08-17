«Красная стрела» приобрела треть будущего лофт-квартала на месте фабрики «Скороход»

Как сообщили «Фонтанке» 17 августа в «Охта Групп», эта сделка стала первой, в ближайшее время будет заключено еще несколько. Новые собственники получат объекты в завершенном виде, подчеркнул представитель компании. Для всех собственников будут организованы правила общежития, как в ранее реализованном девелопером проекте делового центра «Обводный двор».



«Охта Групп» с середины прошлого года реализует проект пешеходного лофт-квартала на бывшей территории обувной фабрики «Скороход» около станции метро «Московские ворота». Предполагается, что примерно половину площадей займут офисы, четверть — торговля и общепит. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 6 млрд рублей. Работы планируют завершить в 2025 году.

