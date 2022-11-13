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    Закат в Петербурге показал сумеречные лучи и полосатую ленту

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    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Воскресная погода порадовала горожан. Дождя во второй половине дня не было, и переменная облачность позволяла ловить солнечные лучи и фотографировать яркий закат. Так, в какой-то момент горизонт окаймляли полосатая сине-красная «лента».

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    На слоистых облака можно было наблюдать довольно редкое оптическое явление — сумеречные лучи. Их образует свет, проходящий через промежутки в облаках или через другие объекты. Лучи расходятся по прямым, но могут выглядеть как изогнутые дуги из-за проекции на земную сферу.

    Суббота тоже оказалась на редкость фотогеничной. Солнце выглянуло по-настоящему первый раз с начала месяца, и к тому же ветер нагнал высокую воду в Неву и другие реки. А вечером над городом красовалась Луна.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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