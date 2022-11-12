Петербург обеспечил лучшую компанию Луне — смотрите, с кем она сегодня

Субботняя погода сделала петербургским астрофотографам щедрый подарок — чистое ночное небо впервые с начала ноября. После заката Солнца над горизонтом встала яркая Луна. Это не полнолуние, Луна убывающая, но кадры всё равно завораживают. Тем более что 12 ноября такое бывает редко: в Петербурге в этот день чаще всего пасмурно.
Своими снимками фотографы делятся в соцсетях. Спутник красуется то вместе с ангелом Петропавловской крепости, то между между пилонами Корабельного моста ЗСД - архитектура Петербурга обеспечивает лучшую компанию.
День в Северной столице тоже был замечательный. Начался с дождя и тумана, продолжался ветром и (почти) наводнением, а закончился ярким закатом. Если не успели насладиться солнцем, полюбуйтесь большим фоторепортажем на «Фонтанке».