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    Петербург обеспечил лучшую компанию Луне — смотрите, с кем она сегодня

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    Фото: Лариса Белявская / Грибы и Грибники СПб
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    Субботняя погода сделала петербургским астрофотографам щедрый подарок — чистое ночное небо впервые с начала ноября. После заката Солнца над горизонтом встала яркая Луна. Это не полнолуние, Луна убывающая, но кадры всё равно завораживают. Тем более что 12 ноября такое бывает редко: в Петербурге в этот день чаще всего пасмурно.

    Своими снимками фотографы делятся в соцсетях. Спутник красуется то вместе с ангелом Петропавловской крепости, то между между пилонами Корабельного моста ЗСД - архитектура Петербурга обеспечивает лучшую компанию.

    https://t.me/astrophotoboloto/6417

    День в Северной столице тоже был замечательный. Начался с дождя и тумана, продолжался ветром и (почти) наводнением, а закончился ярким закатом. Если не успели насладиться солнцем, полюбуйтесь большим фоторепортажем на «Фонтанке».

    Фото: Лариса Белявская / Грибы и Грибники СПб

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