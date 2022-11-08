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    Почетный караул и полет истребителя. В Иркутске простились с летчиками упавшего на дом Су-30

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    Церемония прощания с пилотами Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые 23 октября разбились на самолете Су-30, состоялась в Иркутске.

    Как сообщает 8 ноября IrCity.ru, в ДК имени Гагарина собрались более 200 человек. Проститься с летчиками пришли родственники, сослуживцы, знакомые, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов.

    В фойе дома культуры играла тихая музыка Моцарта, у стен в ряд были выставлены венки. В центре располагались два гроба и два портрета погибших пилотов под охраной почетного караула. Рядом выставили награды погибших военнослужащих.

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    Позже гробы выставили на площади перед ДК. Траурную тишину внезапно нарушил пролетевший буквально над головами истребитель, который покачал крыльями, символизируя прощание. Так, отмечает издание, с ушедшими летчиками простилось 420-е военное представительство Минобороны.

    В честь погибших пилотов над ДК имени Гагарина пролетел самолет-истребитель

    Ксения Филимонова / «ИрСити»

    Военного летчика второго класса, летчика-испытателя третьего класса Виктора Крюкова похоронили во вторник на кладбище поселка Пивовариха, под Иркутском.

    Заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин будет покоиться в Москве на Троекуровском кладбище, рядом с родителями.

    23 октября в Иркутске, во 2-м Советском переулке самолет Су-30 рухнул на частный деревянный жилой дом, в котором жили шесть человек. Очевидцы поделились фотографиями и видео, на видео попал и момент падения. Начался пожар, охвативший 200 квадратных метров. Пилоты погибли, оба были профессионалами с большим стажем, один — заслуженным лётчиком-испытателем России. Жертв среди населения нет. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке».

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