Почетный караул и полет истребителя. В Иркутске простились с летчиками упавшего на дом Су-30

Церемония прощания с пилотами Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые 23 октября разбились на самолете Су-30, состоялась в Иркутске.
Как сообщает 8 ноября IrCity.ru, в ДК имени Гагарина собрались более 200 человек. Проститься с летчиками пришли родственники, сослуживцы, знакомые, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов.
В фойе дома культуры играла тихая музыка Моцарта, у стен в ряд были выставлены венки. В центре располагались два гроба и два портрета погибших пилотов под охраной почетного караула. Рядом выставили награды погибших военнослужащих.
Позже гробы выставили на площади перед ДК. Траурную тишину внезапно нарушил пролетевший буквально над головами истребитель, который покачал крыльями, символизируя прощание. Так, отмечает издание, с ушедшими летчиками простилось 420-е военное представительство Минобороны.
В честь погибших пилотов над ДК имени Гагарина пролетел самолет-истребитель
Ксения Филимонова / «ИрСити»
Военного летчика второго класса, летчика-испытателя третьего класса Виктора Крюкова похоронили во вторник на кладбище поселка Пивовариха, под Иркутском.
Заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин будет покоиться в Москве на Троекуровском кладбище, рядом с родителями.