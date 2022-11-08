Почетный караул и полет истребителя. В Иркутске простились с летчиками упавшего на дом Су-30

Церемония прощания с пилотами Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые 23 октября разбились на самолете Су-30, состоялась в Иркутске.



Как сообщает 8 ноября IrCity.ru, в ДК имени Гагарина собрались более 200 человек. Проститься с летчиками пришли родственники, сослуживцы, знакомые, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов.



В фойе дома культуры играла тихая музыка Моцарта, у стен в ряд были выставлены венки. В центре располагались два гроба и два портрета погибших пилотов под охраной почетного караула. Рядом выставили награды погибших военнослужащих.