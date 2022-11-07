    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.1eur60.61

    Мобилизация

    «Раздувают все наши недоброжелатели». В Госдуме объяснили, почему повестки из военкомата все еще приходят

    9708
    7 комментариев

    Военкоматы могут вызывать повестками граждан для уточнения учетных данных, несмотря на завершение частичной мобилизации. Об этом 7 ноября заявил изданию РБК глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

    Он напомнил, что повестки раздавали еще до начала частичной мобилизации, так как по закону россияне должны уточнять свои данные в военкомате, но этого почти никто не делал на протяжении долгих лет.

    По словам депутата, после того как данные о человеке внесут в базу, его отпустят домой. «А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена», — подчеркнул Картаполов.

    «Фонтанка» ранее рассказывала о петербуржце, который 31 октября пришел по повестке в военкомат Выборгского района после заявления Сергея Шойгу о выполнении задания по мобилизации. Нашему корреспонденту в учреждении тогда сказали, что в этом военкомате мобилизация «пока продолжается».

    Уже поздно вечером 31 октября Владимир Путин заявил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Еще раньше о выполнении поставленной задачи по призыву 300 тысяч резервистов доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу. При этом в Кремле сказали, что соответствующего указа об этом не будет. 2 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о том, что мобилизационные мероприятия в городе завершены.

    Также напомним, что с 1 ноября в России стартовала призывная кампания, в рамках которой планируется направить на военную службу 120 тысяч человек.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ34
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close