«Раздувают все наши недоброжелатели». В Госдуме объяснили, почему повестки из военкомата все еще приходят

Военкоматы могут вызывать повестками граждан для уточнения учетных данных, несмотря на завершение частичной мобилизации. Об этом 7 ноября заявил изданию РБК глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Он напомнил, что повестки раздавали еще до начала частичной мобилизации, так как по закону россияне должны уточнять свои данные в военкомате, но этого почти никто не делал на протяжении долгих лет.



По словам депутата, после того как данные о человеке внесут в базу, его отпустят домой. «А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена», — подчеркнул Картаполов.



«Фонтанка» ранее рассказывала о петербуржце, который 31 октября пришел по повестке в военкомат Выборгского района после заявления Сергея Шойгу о выполнении задания по мобилизации. Нашему корреспонденту в учреждении тогда сказали, что в этом военкомате мобилизация «пока продолжается».

