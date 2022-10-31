В России начинается осенний призыв

В России с 1 ноября начинается призывная кампания. В Минобороны рассказали основные параметры осеннего призыва.
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Сейчас
+3˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, без осадков
Ощущается как 1
0 м/с, штиль
764мм
67%
Пробки
1/10
В России с 1 ноября начинается призывная кампания. В Минобороны рассказали основные параметры осеннего призыва.
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