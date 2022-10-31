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    В России начинается осенний призыв

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    8 комментариев

    В России с 1 ноября начинается призывная кампания. В Минобороны рассказали основные параметры осеннего призыва.

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    ЛАЙК2
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    ӦВВӦ31 Окт 2022 в 22:54
    Шо? Опять?
    +1−0
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