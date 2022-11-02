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    Мобилизация

    Беглов: Мобилизационные мероприятия в Петербурге завершены

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    Военкоматы Петербурга завершили все мероприятия по призыву на военную службу пребывающих в запасе граждан в рамках частичной мобилизации. Об этом 2 ноября заявил губернатор Александр Беглов.

    «В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток», — говорится в телеграм-канале градоначальника.

    Пост Беглова появился спустя два дня после заявления Владимира Путина о том, что частичная мобилизация в России завершена. Еще раньше о выполнении поставленной задачи по призыву 300 тысяч резервистов доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу. При этом в Кремле заявили, что указа об окончании частичной мобилизации не будет, в этом нет необходимости. «Фонтанка» пошла советоваться с юристами и услышала различные мнения.

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