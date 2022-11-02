Беглов: Мобилизационные мероприятия в Петербурге завершены

Военкоматы Петербурга завершили все мероприятия по призыву на военную службу пребывающих в запасе граждан в рамках частичной мобилизации. Об этом 2 ноября заявил губернатор Александр Беглов.



«В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток», — говорится в телеграм-канале градоначальника.

