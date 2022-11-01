Указ об окончании мобилизации — нужен или нет? «Фонтанка» посоветовалась с юристами

Фото: Андрей Бресонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершена, но отметил, что не уверен в юридической необходимости специального указа об этом. «Даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена», — сказал он.

О результатах обсуждения 1 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: в Кремле пришли к выводу, что такой документ не нужен.



«Фонтанка» тоже пошла советоваться с юристами и услышала различные мнения, простор для которых оставляет то, что последний раз мобилизация в стране вводилась в период Великой Отечественной войны, а демобилизация проходила поэтапно и полностью завершилась лишь через три года после Победы.



Владимир Тригнин, председатель Военной коллегии адвокатов:

«Без указа президента мы не можем говорить об окончании мобилизации. Мы можем говорить только о приостановке мобилизационных мероприятий. Например, в Москве я могу отметить, что мобилизационный пункт действительно не работает, повестки не получают, в последнее время жалоб на то, что не выпускают за пределы Российской Федерации, не поступало. Поэтому можно говорить, что мероприятия приостановлены, но если указ будет отменен, то это повлечет: во-первых, увольнение военнослужащих, у которых срок действия контракта истек, во-вторых, демобилизацию тех граждан, которых мобилизовали. Поэтому, вероятнее всего, таких специальных указов президента не последует. И есть ответственные лица, в том числе сенатор [Совета Федерации Андрей] Клишас, которые говорят, что указа отдельного не будет. Мероприятия приостановлены, но сама мобилизация как бы есть.



В Москве мэр Сергей Семенович Собянин официально выступил и заявил, что повестки все аннулированы и по повесткам, которые уже были вручены, являться не нужно, так как мобилизационные пункты не работают. На практике [призыва] по повесткам, которые были выданы на дату, последовавшую после окончания работы мобилизационных пунктов, не последовало. Так называемых облав, розысков и так далее — в Москве таких мероприятий нет. Поэтому можно исходить из того, что в столице мобилизация приостановлена.

[Если будут продолжать приносить повестки], нужно разбираться в каждой конкретной ситуации. Есть возможность обжаловать не только решение, но и действия, связанные с вручением повестки, поэтому при наличии повестки нужно разбираться, на основании чего [ее] принесли. Есть контролирующие органы, — прокуратура, например, мэрия, — куда можно обратиться с жалобой.



Нельзя забывать, что сегодня начался [осенний] призыв и повестки могут быть связаны с призывом на военную службу. Есть граждане, которые подлежат мобилизации, есть те, которые подлежат призыву. Повестки, связанные с призывом, вполне законны. В повестке указана цель вызова, нужно исходить из этой цели».

Евгений Крылов, военный юрист:

«Я бы не счёл мобилизацию законченной, потому что нет указа. Тем не менее, в принципе, все признаки того, что она закончена, имеются: верховный главнокомандующий сказал о её завершении, новостная повестка относительно облав сошла на нет, повестки, насколько мне известно, больше не шлют. Но мы как юристы верим официальным документам. Будет официальный документ — можно будет с легкостью и точностью говорить, что, да, теперь завершено.



С юридической точки зрения, пока не объявлено [документально] окончание, вручить повестку могут. [Выданные повестки продолжают считаться действительными], потому что они выданы в рамках призывных мероприятий, а о завершении призывных мероприятий официальный указ не издан. Аннулируют повестки либо в военкомате, если у них есть внутренняя директива, либо нужно дождаться указа о завершении мобилизации.

Есть две позиции юристов. Первые считают, что [после указа о завершении мобилизации] должны всех демобилизовывать. Зачем тогда набирали? Возможно, мы толкуем неправильно, и мобилизация — это призыв на военную службу в определенный период времени. Ведь когда заканчивается призыв на военную службу, солдат из армии не возвращают, и они дальше проходят службу? Вот и здесь такая же история. Такого никогда не было. Как это собираются юридически обыгрывать, пока не совсем понятно».



Калой Ахильгов, управляющий адвокатским бюро Kaloy.ru:

«Есть две точки зрения на этот счёт. Одна точка зрения такая: да, без указа мобилизация считается незаконченной и незавершенной. Вторая [заключается в том, что] когда задача указа исполняется, указ автоматически своё действие прекращает. Например, мобилизовано столько людей, сколько изначально ставилось по задачам Минобороны, и Минобороны заявляет: «Всё, мы набрали людей, и на этом основании указ прекращает действовать».

Если бы мы жили в каком-то логичном правовом пространстве, я бы, может быть, склонился ко второму мнению, но непредсказуемость и нелогичность нынешней правовой системы создает много вопросов не только для юристов, но и для простых обывателей. Они уже ставят вопрос не о том, как это с точки зрения права работает, а просто «верю — не верю». Мне кажется, для того, чтобы эти сомнения нивелировать, необходим указ, поскольку мы не видели ни одного юридического документа, который бы Минобороны продемонстрировало и указало, что мобилизация завершена, кроме официальных заявлений министра. Юридически это вызывает много вопросов.



Формально военкомы [всё ещё] имеют право предъявлять претензии на основании того, что человек не явился по повестке. Давайте исходить из того, что министр обороны заявляет о завершении мобилизации, но указ действующий. Если завтра Минобороны скажет, что нужно еще 300 тысяч или еще 500, то это можно реализовывать на основании этого же указа. [Выполненная сегодня] задача может возникнуть и завтра.

Конечно, указ об окончании мобилизации не означает демобилизацию мобилизованных. Окончание мобилизации говорит о том, что больше никого не призывают по мобилизации. Те, кто мобилизован до окончания мобилизации, будут проходить военную службу».

Артем Мугунянц, юрист по работе с призывниками:

«[Мобилизация не считается завершенной без указа президента], потому что в прошлом указе [№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации«] был засекреченный пункт, где указываются сроки, кто конкретно подлежит и их количество. Так как этот пункт остается, то [действия] на этом не заканчиваются. Поэтому, пока нет указа об окончании мобилизации, все продолжается.



Да, конечно [это значит, что, если человеку принесут повестку, это будет абсолютно законно]. Указ не отменен, поэтому по нему можно действовать. [Аналогичная ситуация с ранее выданными повестками], пока они не отменены.

Нет [указ об окончании мобилизации не будет означать демобилизацию тех, кого уже мобилизовали], это разные вещи. [Должен быть] отдельный [указ, который завершает мобилизацию, но не возвращает мобилизованных]».

Алина Ампелонская, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

