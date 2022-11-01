Сенатор Клишас: Указа об окончании мобилизации в России не требуется

Дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется. Об этом во вторник, 1 ноября, сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне президент РФ Владимир Путин уточнил, что частичная мобилизация завершена. Его спросили: будет ли специальный указ об этом? «Я с юристами поговорю, даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена», — ответил глава государства.