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    Мобилизация

    «В нашем военкомате продолжается». Петербуржцев вызывают повестками после завершения задач по частичной мобилизации

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    В Выборгском районе Санкт-Петербурга продолжаются мероприятия по мобилизации. На «Фонтанку» обратились читатели, которые рассказали о вызове повесткой на понедельник, 31 октября.

    Один из петербуржцев возраста совсем не для срочной службы рассказал, что пришел по повестке в военкомат Выборгского района. Там уже после всех мероприятий его направили на призывную комиссию. Повестку мужчине вручили 29 октября на работе.

    В военкомате еще были люди, которые, как понял явившийся мужчина, тоже пришли по делам мобилизации. И отправить их хотят в ближайшее время, добавил он.

    Корреспондент «Фонтанки» под видом встревоженного горожанина с повесткой, но успокоенного новостями о завершении задач по частичной мобилизации, позвонил в военкомат Выборгского района.

    — У меня повестка на мобилизацию на сегодняшнее утро. Мне надо было подходить или попозже?

    — Ну, приходите с повесткой завтра.

    — Просто говорили, что мобилизация уже вроде всё [закончилась]?

    — Еще пока в нашем военкомате продолжается.

    Также по телефону добавили, что с собой следует захватить военный билет, паспорт, повестку и подойти в 10 или 11 часов.

    После уточняющего вопроса, брать ли с собой сразу вещи, в Выборгском военкомате корреспондента «Фонтанки» успокоили: сразу отправлять не станут.

    Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении задач по частичной мобилизации. Он уточнил, что военкоматы продолжат комплектовать войска за счет добровольцев и контрактников.

    В этот же день военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский в комментарии телеканалу НТВ заявил, что в городе завершены основные мобилизационные мероприятия, а новые повестки с 29 октября перестанут разносить.

    «Осталось только собрать всех оповещенных граждан и завершить поставку мобилизованных в воинские части и подразделения», — рассказал военком Петербурга (цитата по НТВ).

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