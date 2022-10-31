«В нашем военкомате продолжается». Петербуржцев вызывают повестками после завершения задач по частичной мобилизации

В Выборгском районе Санкт-Петербурга продолжаются мероприятия по мобилизации. На «Фонтанку» обратились читатели, которые рассказали о вызове повесткой на понедельник, 31 октября.
Один из петербуржцев возраста совсем не для срочной службы рассказал, что пришел по повестке в военкомат Выборгского района. Там уже после всех мероприятий его направили на призывную комиссию. Повестку мужчине вручили 29 октября на работе.
В военкомате еще были люди, которые, как понял явившийся мужчина, тоже пришли по делам мобилизации. И отправить их хотят в ближайшее время, добавил он.
Корреспондент «Фонтанки» под видом встревоженного горожанина с повесткой, но успокоенного новостями о завершении задач по частичной мобилизации, позвонил в военкомат Выборгского района.
— У меня повестка на мобилизацию на сегодняшнее утро. Мне надо было подходить или попозже?
— Ну, приходите с повесткой завтра.
— Просто говорили, что мобилизация уже вроде всё [закончилась]?
— Еще пока в нашем военкомате продолжается.
Также по телефону добавили, что с собой следует захватить военный билет, паспорт, повестку и подойти в 10 или 11 часов.
После уточняющего вопроса, брать ли с собой сразу вещи, в Выборгском военкомате корреспондента «Фонтанки» успокоили: сразу отправлять не станут.