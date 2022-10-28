Шойгу доложил Путину о завершении задач по частичной мобилизации

В России выполнена задача по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — сказал он.
СМОТРИ / Telegram
13 тысяч граждан пришли, не дожидаясь повестки, средний возраст мобилизованных — 35 лет. На начальном этапе мобилизации были проблемы со снабжением и довольствием. «Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников», — сообщил министр.
По словам Шойгу, сейчас 218 тысяч мобилизованных находятся на учебных полигонах и проходят подготовку, 82 тысячи направлены в зону спецоперации, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.