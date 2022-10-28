    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    760мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.36eur61.57
    ТЕМА ДНЯ

    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Мобилизация

    Шойгу доложил Путину о завершении задач по частичной мобилизации

    30369
    23 комментария

    В России выполнена задача по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — сказал он.

    СМОТРИ / Telegram

    13 тысяч граждан пришли, не дожидаясь повестки, средний возраст мобилизованных — 35 лет. На начальном этапе мобилизации были проблемы со снабжением и довольствием. «Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников», — сообщил министр.

    По словам Шойгу, сейчас 218 тысяч мобилизованных находятся на учебных полигонах и проходят подготовку, 82 тысячи направлены в зону спецоперации, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.

    По теме

    ЛАЙК24
    СМЕХ42
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ30
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 23

    daisychain28 Окт 2022 в 18:13
    - не будет никакой мобилизации
    - всего один процент
    - призывать будем только отслуживших и с боевым опытом
    - только тех, кто младше 35 лет
    - никаких о лав не было, это просто информирование
    - и вообще, мобилизация закончилась, можете выдохнуть и заодно сходить в военкомат для уточнения сведений, вас никто не призовет
    +0−0
    Гарик123428 Окт 2022 в 18:08
    Ага, ага.
    Где приказ о завершении частичной мобилизации????
    Без указа - это все фуфел
    +2−0
    Алик-128 Окт 2022 в 18:04
    Уклонисты, мерзнущие в лесах и на дачах, а также мыкающиеся в ближнем зарубежье волнуются - можно ли возвращаться? Или это такая военная хитрость
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close