Шойгу доложил Путину о завершении задач по частичной мобилизации

В России выполнена задача по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — сказал он.