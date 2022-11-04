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    Четвероклассник стал жертвой «модного патруля» у ТРК «Меркурий». Его раздевали дважды

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    Трое подростков задержаны за нападение на младшеклассника в Приморском районе Петербурга. По версии следствия, с его одеждой хорошо знакомая полиции группа уходила не впервые.

    О нападении на 11-летнего школьника через дорогу от ТРК «Меркурий» первыми узнали сотрудники патрульно-постовой службы, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Четвероклассник рассказал, что на Школьной улице, 77, имел несчастье столкнуться с незнакомой компанией постарше, которая припугнула ножом и отобрала у него обувь.

    Позднее выяснилось, что мальчик сталкивается с охотниками за чужой одеждой не впервые. Мать в своём заявлении указала, что в конце сентября её сын во время ночной прогулки в тех же местах лишился голубой толстовки с надписью «Правый берег». Такие вещи пользуются спросом у футбольных фанатов и юных блюстителей уличной моды, требующих ответа за «неправильную одежду». В обоих случаях нападали трое. Женщина оценила похищенную обувь в две тысячи рублей, сентябрьский эпизод стоил три тысячи.

    Троицу задержали вскоре после разговора с четвероклассником. В отдел увезли 15-летних учеников восьмого и девятого класса школ Приморского района, их 16-летнего товарища, который нигде не учится, два газовых баллончика, нож и «Сигнал охотника».

    Все местные, состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. С подростками в очередной раз побеседовали и вернули их родителям. В перспективе возбуждение уголовного дела.

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