Четвероклассник стал жертвой «модного патруля» у ТРК «Меркурий». Его раздевали дважды

Трое подростков задержаны за нападение на младшеклассника в Приморском районе Петербурга. По версии следствия, с его одеждой хорошо знакомая полиции группа уходила не впервые.



О нападении на 11-летнего школьника через дорогу от ТРК «Меркурий» первыми узнали сотрудники патрульно-постовой службы, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Четвероклассник рассказал, что на Школьной улице, 77, имел несчастье столкнуться с незнакомой компанией постарше, которая припугнула ножом и отобрала у него обувь.