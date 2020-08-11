Четыре пореза и струя газа за надпись на толстовке. Отвечать за «Правый берег» пришлось подростку у «Дунайской»

Молодой человек с ожогами сетчатки глаз и порезами на ноге проводит день 11 августа в больнице. Ночью у него на Бухарестской состоялся разговор с компанией, которую не устроила его одежда.

О госпитализации 17-летнего петербуржца «Фонтанке» рассказала его сестра, нападение подтвердили в ГУ МВД региона. Установлено, что молодой человек ночью возвращался домой от друга. У дома 122, корпус 2, по Бухарестской улице к нему подошла компания молодых людей. «Завязалась словесная перепалка, в ходе которой ему в лицо распылили содержимое газового баллончика. Когда пострадавший пришел домой, то увидел на бедре порезы, которые обработал самостоятельно. Утром он обнаружил, что порезы кровоточат, сказал матери. Она вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу № 19», — описали события в главке.