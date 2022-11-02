Срочников могут отправить в приграничные с Украиной регионы: новости СВО за 2 ноября

В зону спецоперации срочников пообещали не отправлять Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Срочников могут отправить в приграничные с Украиной регионы Призванных на срочную военную службу могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, например в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут, — сказал он.

Картаполов уточнил, что отправлять срочников в зону спецоперации не позволяет принятое по позиции президента решение Минобороны. По словам парламентария, закончившие срочную службу могут подписать контракт, но только если «изъявят такое желание».

Совфед принял обращение к странам мира о биологическом оружии Совет Федерации и Госдума направят парламентам стран мира обращение о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Такой документ принят на пленарном заседании Совета Федерации. В обращении в том числе содержатся конкретные предложения, как усовершенствовать конвенцию через создание механизма контроля над действиями государств-участников. Ранее Минобороны России высказалось о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны такую бомбу сделать.



Госатомрегулирование Украины заявило, что после поднятия российской стороной вопроса о производстве «грязной бомбы» пригласило МАГАТЭ провести верификацию на Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и в Институте ядерных исследований в Киеве, которые указывались в заявлении Минобороны России. Эксперты МАГАТЭ уже отправились на Украину, предварительные итоги визита могут быть в течение нескольких недель.



МИД РФ опубликовал заявление о «предотвращении ядерной войны» На сайте Министерства иностранных дел РФ появилось заявление о предотвращении ядерной войны. В нем говорится, что Россия «руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана».

— Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства, — написано в заявлении. Также в МИД отмечают, что Россия в полной мере привержена заявлению «ядерной пятерки» (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) от 3 января 2022 года, в котором говорится о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

— Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации <…> первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав. Призываем другие страны «ядерной пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ (оружия массового уничтожения), что способно привести к катастрофическим последствиям, — указано в заявлении.

Россия возобновила участие в зерновой сделке В Минобороны РФ сообщили, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе. По словам ведомства, Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий. Украина также официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы.

Позднее по этой же теме на заседании Совбеза высказался президент России Владимир Путин: — Мы потребовали от Украины гарантий, что атак больше не будет, посредником выступили турецкие партнеры. <...> Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в том случае, если гарантии будут нарушены. <...> Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Ранее Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины на неопределенный срок из-за того, что не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов. Как объяснили в Министерстве иностранных дел РФ, причиной стали «действия украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленные в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что своими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки.



Предварительные итоги расследования происшествия на «Северном потоке» Nord Stream AG сообщила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции. — По предварительным результатам осмотра места повреждения, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 метров друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров, — говорится в сообщении компании-оператора. ЧП на газопроводах произошло в конце сентября — оператор «Северного потока-1» констатировал разрушение сразу трех ниток. В Nord Stream AG ситуацию назвали беспрецедентной и отказались прогнозировать сроки восстановления инфраструктуры. В Кремле тогда отметили, что ЧП на нитках «Северных потоков» — вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента, а также не исключили диверсию.

Разрушенную часть Крымского моста восстановят к декабрю

Вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, рассказал о том, когда будут завершены работы по восстановлению. По его словам, разрушенную часть моста восстановят к декабрю. — Транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет решена. Она и сейчас решена, но есть определенные ограничения, — сказал Марат Хуснуллин. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, в результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Погибли четыре человека, в том числе гиды и авторы исторических фильмов из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова и судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Владимир Путин назвал происшествие терактом.

Московский суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск. ФСБ называли ее исполнительницей убийства Дарьи Дугиной — дочери философа Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира». В России Наталье Вовк грозит до 20 лет колонии, Украина неоднократно отрицала причастность к гибели Дугиной.

22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвался 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. По информации спецслужбы, за убийством девушки стоят украинские спецслужбы. ФСБ заявила о предотвращении диверсии на линии электропередачи в Крыму Сотрудники ФСБ задержали 44-летнего гражданина Украины по подозрению в диверсии на линии электропередач в Крыму. Как сообщили в ФСБ, мужчина был «завербован СБУ», при нем нашли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения ЛЭП в одном из районов Крыма. По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова, сообщили в ФСБ.

ТАСС / t.me