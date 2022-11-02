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    Картаполов: Срочников могут направлять в приграничные с Украиной регионы

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    Срочников, призванных во время осеннего призыва, могут направить служить в соседние с зоной спецоперации ВС РФ регионы, например, в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает 2 ноября газета «Ведомости».


    «Участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — сказал он.

    Картаполов уточнил, что отправлять срочников в зону спецоперации не позволяет принятое по позиции президента решение Минобороны России.

    В России с 1 ноября начался осенний призыв. Планируется призвать 120 тысяч человек. Накануне начала призыва Генштаб РФ вновь пообещал не отправлять срочников в зону боевых действий и на новые территории.

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