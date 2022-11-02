Картаполов: Срочников могут направлять в приграничные с Украиной регионы

Срочников, призванных во время осеннего призыва, могут направить служить в соседние с зоной спецоперации ВС РФ регионы, например, в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает 2 ноября газета «Ведомости».





«Участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — сказал он.