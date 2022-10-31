Генштаб РФ накануне призыва пообещал не отправлять срочников в зону боевых действий и на новые территории

Солдат-срочников осеннего призыва не станут направлять в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский газете «Красная звезда».
Также срочников не станут привлекать к проведению спецоперации ВС РФ на Украине, добавил он.
Бурдинский напомнил, что осенний призыв из-за частичной мобилизации был отложен на месяц и начнется 1 ноября. Планируется призвать 120 тысяч человек.
Увольнение прошедших службу срочников проводится с октября. По словам представителя Генштаба РФ, в настоящее время к местам проживания направлены 19,5 тысячи человек.
Минобороны в начале октября уже обещало не отправлять новых срочников в зону спецоперации.