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    Южные аэропорты в России оставили закрытыми

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    3 комментария

    Режим ограничений на полёты в 11 аэропортов южной и центральной части России в очередной раз продлён, такое решение приняла Росавиация 1 ноября. Он будет действовать до 9 ноября, до этого в последний раз его продлевали 26 октября.

    Запрет касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты страны работают штатно.

    Впервые режим ограничений ввели 24 февраля, когда Путин издал указ о начале военной спецоперации на Украине.

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    Комментарии 3

    ThunderPiter01 Ноя 2022 в 10:37
    Ну всё четко разъяснили, доверять властям можно. Поэтому побежал брать билеты в Белгород на 10 ноября)) Вот точно-точно же к этому времени "денацифицируют бЕндеровцев"?
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