Южные аэропорты в России оставили закрытыми

Режим ограничений на полёты в 11 аэропортов южной и центральной части России в очередной раз продлён, такое решение приняла Росавиация 1 ноября. Он будет действовать до 9 ноября, до этого в последний раз его продлевали 26 октября.



Запрет касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты страны работают штатно.



Впервые режим ограничений ввели 24 февраля, когда Путин издал указ о начале военной спецоперации на Украине.

