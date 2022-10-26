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    Росавиация продлевает режим ограничения полётов

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    2 комментария

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полётов в аэропорты южной и центральной частей России. Он будет действовать до 3 ноября.

    Этот режим впервые ввели 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. С тех пор его регулярно продлевают, последний раз это было сделано 20 октября — до 28 октября.

    На самолёте не долететь в 11 городов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элисту. Другие аэропорты страны работают штатно.

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    Комментарии 2

    26618622026 Окт 2022 в 09:53
    Неожиданно......
    +1−0
    Гарик123426 Окт 2022 в 09:32
    Повторяю в 24 раз: А никто и не сомневался.
    +2−1
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