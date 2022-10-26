Росавиация продлевает режим ограничения полётов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полётов в аэропорты южной и центральной частей России. Он будет действовать до 3 ноября.



Этот режим впервые ввели 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. С тех пор его регулярно продлевают, последний раз это было сделано 20 октября — до 28 октября.



На самолёте не долететь в 11 городов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элисту. Другие аэропорты страны работают штатно.

