В Госдуме заявили, что отцы детей-инвалидов получат отсрочку, а в Минобороны — что нет: новости вокруг СВО за 26 октября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 октября.
Минобороны освободило от мобилизации отцов детей-инвалидов (или нет)
Депутат Госдумы, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сегодня заявила, что Минобороны РФ освободило от мобилизации отцов двоих детей, жены которых беременны третьим ребенком (срок беременности составляет более 22 недель), и отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье. По ее словам, информацию в телефонном разговоре ей сообщил замминистра обороны Николай Панков. Останина добавила, что взамен группу, которая работала над соответствующими поправками в закон, попросили не настаивать на них до окончания спецоперации, поскольку директива Генштаба действует именно до этого времени.
Правда, позднее сам Панков сказал, что ничего подобного Останиной не говорил и вообще с ней не беседовал.
— Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было, — сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Вечером Останина решила прояснить ситуацию.
— Я сегодня разговаривала с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Валерьевичем Картаполовым, который сказал мне, со слов замминистра обороны Николая Александровича Панкова, что в директиву Генштаба об отсрочках от мобилизации внесены дополнительные разъяснения по отцам детей-инвалидов и отцам двух детей, у которых жена на 22-й неделе беременности, написала она в своем Telegram-канале. — При этом сам Николай Александрович обещал связаться со мной еще вечером этого понедельника, но на связь не выходит до сих пор. Впрочем, вопрос не в том, разговаривал ли он со мной или нет. Вопрос в том, приняты ли эти поправки в директиву Генштаба!
Так или иначе, официального ответа на этот вопрос пока нет. Останина сказала, что представитель правительства в Госдуме Александр Синенко уточнит информацию и доложит о результатах завтра утром.
Сейчас закон предусматривает отсрочку только для отцов четырех и более детей младше 16 лет, но специальные указания Генштаба ВС дают отсрочку мужчинам, на иждивении которых находятся трое детей до 16 лет, а также отцам детей с паллиативным статусом и многодетным отцам, если один из детей имеет инвалидность. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей настаивает на внесении прав на отсрочку для этих и некоторых других категорий родителей в закон «О мобилизации».
Добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий
Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Соответствующий законопроект получил положительное заключение правительства, сообщает пресс-служба кабинета министров. В свою очередь, те из добровольцев, кого ранят во время участия в СВО, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.
Ранее мы подробно рассказывали о том, какие льготы власти пообещали мобилизованным.
Под руководством Путина прошла тренировка стратегических сил сдерживания
В Кремле сообщили, что под руководством президента России Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Президент наблюдал за тренировкой из ситуационного центра.
— По полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с Плесецка и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Проведена проверка подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками, — говорится на сайте Кремля.
По итогам тренировки все задачи были выполнены, а ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Это вторые подобные учения в этом году, первые прошли за пять дней до старта спецоперации — 19 февраля.
Госдума рассмотрит проект обращения о биологическом оружии к парламентам стран
Госдума завтра, 27 октября, рассмотрит проект обращения к парламентам стран с призывом укрепить режим выполнения Конвенции о биологическом оружии. Инициатором рассмотрения стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Позднее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине Константин Косачев сообщил о том, что Совфед планирует рассмотреть этот проект на пленарном заседании 2 ноября.
25 октября Россия запросила заседание Совбеза ООН по биооружию. Ранее Минобороны России высказалось о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны такую бомбу сделать.
Госатомрегулирование Украины заявило, что после поднятия российской стороной вопроса о производстве «грязной бомбы» пригласило МАГАТЭ провести верификацию на Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и в Институте ядерных исследований в Киеве, которые указывались в заявлении Минобороны России. Эксперты МАГАТЭ в ближайшее время направятся в Киев и Желтые Воды, предварительные итоги визита могут быть в течение нескольких недель.
Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлены
Росавиация продлила до 3 ноября режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Mercedes продает свой завод в России
Российская «дочка» Mercedes «Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» продаст завод в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом», сообщают «Ведомости» и «Коммерсант». «Коммерсант» предполагает, что на заводе могут начать производить китайские автомобили.
Mercedes открыл завод в Подмосковье в 2019 году, производственная площадка была рассчитана на выпуск 25–30 тысяч автомобилей в год. В начале марта 2022 года Mercedes остановил российское производство и запретил импорт своих автомобилей в страну — кроме того, ввоз в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро запрещен европейскими санкциями, как и поставки комплектующих.