В Госдуме заявили, что отцы детей-инвалидов получат отсрочку, а в Минобороны — что нет: новости вокруг СВО за 26 октября

Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября Фото: Алина Скитович / NGS.RU Поделиться Поделиться





Минобороны освободило от мобилизации отцов детей-инвалидов (или нет)

Депутат Госдумы, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сегодня заявила, что Минобороны РФ освободило от мобилизации отцов двоих детей, жены которых беременны третьим ребенком (срок беременности составляет более 22 недель), и отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье. По ее словам, информацию в телефонном разговоре ей сообщил замминистра обороны Николай Панков. Останина добавила, что взамен группу, которая работала над соответствующими поправками в закон, попросили не настаивать на них до окончания спецоперации, поскольку директива Генштаба действует именно до этого времени.

Правда, позднее сам Панков сказал, что ничего подобного Останиной не говорил и вообще с ней не беседовал.

— Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было, — сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Вечером Останина решила прояснить ситуацию. — Я сегодня разговаривала с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Валерьевичем Картаполовым, который сказал мне, со слов замминистра обороны Николая Александровича Панкова, что в директиву Генштаба об отсрочках от мобилизации внесены дополнительные разъяснения по отцам детей-инвалидов и отцам двух детей, у которых жена на 22-й неделе беременности, написала она в своем Telegram-канале. — При этом сам Николай Александрович обещал связаться со мной еще вечером этого понедельника, но на связь не выходит до сих пор. Впрочем, вопрос не в том, разговаривал ли он со мной или нет. Вопрос в том, приняты ли эти поправки в директиву Генштаба!

Так или иначе, официального ответа на этот вопрос пока нет. Останина сказала, что представитель правительства в Госдуме Александр Синенко уточнит информацию и доложит о результатах завтра утром. Сейчас закон предусматривает отсрочку только для отцов четырех и более детей младше 16 лет, но специальные указания Генштаба ВС дают отсрочку мужчинам, на иждивении которых находятся трое детей до 16 лет, а также отцам детей с паллиативным статусом и многодетным отцам, если один из детей имеет инвалидность. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей настаивает на внесении прав на отсрочку для этих и некоторых других категорий родителей в закон «О мобилизации».



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