Фото: Подозреваемого в поджоге BMW у элитного дома на Петровском отправили под домашний арест

В Петербурге избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге автомобиля возле элитного дома в Петроградском районе. В пожаре тогда пострадали три дорогие машины.

Следствие полагает, что 14 октября между полуночью и 05:08 34-летний петербуржец, имея целью повредить чужое имущество, поджег у дома 21 по Ремесленной улице принадлежащий коммерческой фирме BMW X5 стоимостью 4 миллиона рублей, сообщает 17 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате «БМВ» сгорел полностью, а припаркованные рядом MINI Cooper и Land Rover обгорели частично. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).