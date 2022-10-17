Подозреваемого в поджоге BMW у элитного дома на Петровском отправили под домашний арест

В Петербурге избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге автомобиля возле элитного дома в Петроградском районе. В пожаре тогда пострадали три дорогие машины.
Следствие полагает, что 14 октября между полуночью и 05:08 34-летний петербуржец, имея целью повредить чужое имущество, поджег у дома 21 по Ремесленной улице принадлежащий коммерческой фирме BMW X5 стоимостью 4 миллиона рублей, сообщает 17 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате «БМВ» сгорел полностью, а припаркованные рядом MINI Cooper и Land Rover обгорели частично. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).
По мнению следствия, есть основания предполагать, что преступление совершено группой лиц. Управляющий фирмы, который и ездил на BMW, в качестве подозреваемого указал на мужа бывшей жены, который ранее якобы угрожал ему расправой.
Вечером 15 октября полицейские задержали подозреваемого. Тот свою причастность не оспаривал и просил у суда запрет определенных действий, ссылаясь на необходимость платить алименты, лечить мениск и работать. Но Петроградский районный суд отправил его под домашний арест до 14 декабря 2022 года.