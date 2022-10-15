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    После пожара у элитного дома на Петровском возбуждено дело. В поджоге дорогих машин заподозрен муж бывшей

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    Уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества возбуждено после пожара у элитного дома на Петровском острове. Хозяин сгоревшего BMW указал на мужа своей бывшей.

    Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне сотрудники полиции изучили видео с камеры 21 дома на улице Ремесленной. В кадр попал неизвестный, который после возгорания BMW поспешил скрыться.

    Автомобиль оформлен на компанию, специализирующуюся на строительстве жилых и нежилых зданий. Управляет машиной учредитель фирмы, 37-летний петербуржец. В разговоре с полицейскими он сообщил, что в поджоге BMW подозревает мужа бывшей жены. Якобы ранее мужчина угрожал бизнесмену физической расправой.

    Вместе с BMW на Ремесленной улице также сгорели MINI Cooper и Land Rover. Пожар попал на видео.

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