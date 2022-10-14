Пожар у элитного дома на Петровском попал на видео. Посмотрите, что осталось от дорогих машин

Очевидцы засняли, как полыхали дорогие машины в Петроградском районе Петербурга ранним утром 14 октября. И что от них осталось, когда огонь смогли потушить.



В 5:10 в МЧС Петербурга сообщили об автомобильном пожаре у дома 21 по Ремесленной улице. Возле новой элитной многоэтажки загорелись MINI Cooper, BMW и Land Rover. Пожар запечатлела на видео читательница «Фонтанки». На записи слышно, как некоторое время еще сигналит одна из машин.