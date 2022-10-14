Пожар у элитного дома на Петровском попал на видео. Посмотрите, что осталось от дорогих машин

Очевидцы засняли, как полыхали дорогие машины в Петроградском районе Петербурга ранним утром 14 октября. И что от них осталось, когда огонь смогли потушить.
В 5:10 в МЧС Петербурга сообщили об автомобильном пожаре у дома 21 по Ремесленной улице. Возле новой элитной многоэтажки загорелись MINI Cooper, BMW и Land Rover. Пожар запечатлела на видео читательница «Фонтанки». На записи слышно, как некоторое время еще сигналит одна из машин.
Читательница «Фонтанки»
На фото видно, что горевшие машины были припаркованы вдоль дома рядом друг с другом. BMW сгорел полностью, MINI и Land Rover по бокам от него досталось меньше — у них сгорели задние части, находившиеся ближе к «очагу». У «Ленд Ровера» даже уцелело содержимое багажника.