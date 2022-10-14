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    Машины полыхали у элитного дома на Петровском. Не спасли Land Rover, MINI Cooper и BMW

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    Сразу три дорогих автомобиля сгорели в Петроградском районе Петербурга сегодня рано утром.

    По данным городского ГУ МЧС, 14 октября в 5:10 поступил вызов на Ремесленную улицу, что на Петровском острове. Там у дома 21 полностью сгорели MINI Cooper, BMW и Land Rover. Отметим, что этот дом — новой постройки с элитным жильём, между Петровским прудом и Малой Невой.

    Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали возгорание меньше чем за полчаса, к 5:34. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в управлении.

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