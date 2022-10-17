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    Петербуржец, подозреваемый в поджоге BMW X5 у элитного дома, помещён под стражу

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    Фото: Читательница «Фонтанки»
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    Петербургская полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля около элитного дома на Петровском острове (Петроградский район Петербурга). При этом пожаре, как уже писала «Фонтанка», сгорели сразу три дорогие машины.

    пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Вечером 15 октября подозреваемого, 34-летнего неработающего петербуржца, задержали на улице Дыбенко, а на следующий день поместили в изолятор временного содержания. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 октября. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), которая подразумевает до 5 лет лишения свободы.

    «Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Напомним, ночью 14 октября на Ремесленной улице сгорели BMW X5, MINI Cooper и Land Rover. Пожар попал на видео. Камера видеонаблюдения зафиксирована поспешные действия неизвестного около BMW. Этот автомобиль оформлен на компанию, специализирующуюся на строительстве, а ездит на нём её 37-летний учредитель. Полицейским он рассказал, что подозревает в поджоге супруга своей бывшей жены, который якобы уже угрожал ему расправой.

    Фото: Читательница «Фонтанки»

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