В Кронштадте состыковали две половины огромной подлодки, которые возили по ночному городу

В Кронштадте завершена логистическая операция по транспортировке атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол». Ее возили по ночным улицам двумя половинами, теперь их состыковали.

Как сообщает Смольный 13 октября, в торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, глава проектного офиса по созданию «Острова фортов» Ксения Шойгу, а также главный федеральный инспектор по Петербургу Павел Дашков. Теперь первая советская атомная подлодка станет центральным экспонатом будущего Музея военно-морской славы.

«Фонтанка» подробно рассказывала об уникальной операции по транспортировке через Кронштадт сначала кормовой части подлодки, а затем и носовой. Город пришлось специально готовить к этому — снимать дорожные знаки, фонари, поребрики, а ГУП ТЭК специально «заглушил» тепломагистраль, разобрав участок воздушной теплосети.



Подробно об истории легендарной подводной лодки и о том, что ее ждет, читайте в материале «Фонтанки».

