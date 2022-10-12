Нос огромной подлодки медленно провезли в темноте по узким улицам Кронштадта

В ночь на 12 октября в Кронштадте транспортировали носовую часть атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Она станет экспонатом и разместится в здании Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов».



Её везли по тому же маршруту, что и кормовую часть (смотрите на «Фонтанке» фоторепортаж), и примерно к 4:30 доставили к стоянке на дублере Кронштадтского шоссе.

