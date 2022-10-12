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    Нос огромной подлодки медленно провезли в темноте по узким улицам Кронштадта

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    В ночь на 12 октября в Кронштадте транспортировали носовую часть атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Она станет экспонатом и разместится в здании Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов».

    Её везли по тому же маршруту, что и кормовую часть (смотрите на «Фонтанке» фоторепортаж), и примерно к 4:30 доставили к стоянке на дублере Кронштадтского шоссе.

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    Легендарный «Ленинский комсомол» — пионер атомного подводного флота. И операция по транспортировке такой машины уникальна, в мире раньше никто не делал ничего подобного. Части подлодки надо вписать в 90-градусные повороты среди жилых домов. Поэтому, несмотря на относительно короткий маршрут, процесс занимает несколько часов.

    «Фонтанка.ру»

    «Наземная транспортировка К-3 через Кронштадт — мегаоперация. Еще никогда в мире подводная лодка длиной более 107 метров даже двумя частями не перевозилась сухим путем через городскую застройку. Оригинальный инженерно-логистический проект разрабатывался в течение нескольких месяцев, еще около месяца ушло на подготовку дорожной инфраструктуры», — рассказывает руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

    Кронштадт специально готовили к операции. Пришлось демонтировать более 70 дорожных конструкций (фонарей, светофоров, дорожных знаков), сняли более 800 метров поребриков — их восстановят после завершения транспортировки. К Музею военно-морской славы проложили подъездную дорогу.

    К июню 2023 года музей должен принять Военно-морской салон и открыться для туристов.

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