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    «Доказательства дальнейшего путешествия». Finnair рассказала, почему не пускает россиян в Финляндию и кому вернет деньги за билеты

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    Финский перевозчик Finnair пообещал вернуть деньги за билеты россиянам, которые не смогли воспользоваться ими из-за новых правил пересечения границы.

    «Клиенты, купившие билеты до 29 сентября, могут подать заявление на возврат средств за неиспользованный билет, если у них есть доказательства того, что им было отказано во въезде в Финляндию», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 3 октября.

    Комментировать кейсы россиян, которым отказали в посадке на борт, несмотря на то что они намеревались из Финляндии поехать в Россию, в компании не стали. «Finnair следует рекомендациям и сотрудничает с официальными органами, такими, как Пограничная служба Финляндии или официальные органы стран назначения», — отметили в пресс-службе.

    Перевозчик также напомнил, что в настоящее время рейсов из Финляндии в Россию нет. На вопрос, разрешено ли лететь в Хельсинки из третьей страны, если путешественник затем следует в Россию на автобусе, в пресс-службе не ответили, но уточнили, что «в правилах говорится, что путешественники должны будут предъявить доказательства дальнейшего путешествия, например купленные билеты». Дальнейшие вопросы в Finnair предложили адресовать пограничной службе.

    С 30 сентября 2022 года Суоми не пускает россиян, следующих в Финляндию или через эту страну в другие шенгенские государства «с целью туризма». Это касается не только тех, кто въезжает непосредственно из России, но и через другие участки внешней границы. В то же время в разъяснениях пограничники Суоми отмечали, что Финляндия не будет препятствовать въезду лиц, имеющих действующее разрешение на пребывание в Финляндии, в другом государстве — участнике Шенгенского соглашения или в стране, не входящей шенгенскую зону, а также не намерена препятствовать возвращению российских граждан в Россию через Финляндию.

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