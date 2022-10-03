«Доказательства дальнейшего путешествия». Finnair рассказала, почему не пускает россиян в Финляндию и кому вернет деньги за билеты

Финский перевозчик Finnair пообещал вернуть деньги за билеты россиянам, которые не смогли воспользоваться ими из-за новых правил пересечения границы.

«Клиенты, купившие билеты до 29 сентября, могут подать заявление на возврат средств за неиспользованный билет, если у них есть доказательства того, что им было отказано во въезде в Финляндию», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 3 октября.



Комментировать кейсы россиян, которым отказали в посадке на борт, несмотря на то что они намеревались из Финляндии поехать в Россию, в компании не стали. «Finnair следует рекомендациям и сотрудничает с официальными органами, такими, как Пограничная служба Финляндии или официальные органы стран назначения», — отметили в пресс-службе.



Перевозчик также напомнил, что в настоящее время рейсов из Финляндии в Россию нет. На вопрос, разрешено ли лететь в Хельсинки из третьей страны, если путешественник затем следует в Россию на автобусе, в пресс-службе не ответили, но уточнили, что «в правилах говорится, что путешественники должны будут предъявить доказательства дальнейшего путешествия, например купленные билеты». Дальнейшие вопросы в Finnair предложили адресовать пограничной службе.

