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    «Поставили печать в паспорте. А потом очнулись». Россиянина сняли с рейса из Дубровника в Хельсинки

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    Еще один россиянин не смог вернуться на родину через Финляндию. Как рассказал «Фонтанке» читатель Илья, утром 1 октября он должен был вылететь из Дубровника (Хорватия) в Хельсинки на борту Finnair.

    «Сдал багаж, прошёл паспортный контроль, и минут через 40 меня пригласили и обрадовали, что не повезут», — говорит он. По словам Ильи, диалог происходил с сотрудником аэропорта, тот ссылался на запрет Финляндии на въезд в страну для россиян. Объяснения, что по прилете в Хельсинки мужчина сразу собирается ехать на машине в Петербург, а на 2 октября имеет билеты на «Сапсан» в Москву, не подействовали. «При мне звонили в посольство, там подтвердили, что финны не пускают», — сообщил он.

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    Поскольку офиса Finnаir в аэропорту Дубровника не оказалось, Илья обратился за разъяснениями в службу поддержки компании. Там сообщили, что по правилам тарифа не могут оформить возврат, но предложили обменять билет на другую дату, не уточнив, как именно лететь в другой день, если запрет продолжает действовать. Сотрудник авиакомпании предложила обратиться в посольство и пограничный контроль.

    Илья напомнил, что пропустил рейс не по своей вине, более того, авиакомпания заблаговременно не известила его о невозможности перелета. «То есть меня пропустили, взяли багаж, поставили печать в паспорте. А потом очнулись», — комментирует россиянин.

    В итоге мужчина подал заявку на возврат средств через личный кабинет, хотя сделал это, когда самолет уже приземлился в Хельсинки. Компания пообещала его рассмотреть. Пока же Илья купил новый обратный билет через Сербию.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о ситуации, когда пять человек с российскими паспортами в аэропорту Дюссельдорфа не смогли улететь своим рейсом. Компания Finnаir отказала им в регистрации.

    Финляндия запретила въезд российским туристам с 30 сентября. Заявлялось, что «во въезде будет отказано лицам, следующим в Финляндию или через Финляндию в другие государства — участники шенгенского соглашения с целью туризма». Отмечалось, что выполнение решения будет осуществляться в первую очередь на восточной границе, но оно будет касаться и россиян, прибывающих в Финляндию через другие участки внешней границы. В то же время пограничники заявляли, что «Финляндия также не намерена препятствовать возвращению российских граждан в Россию через Финляндию».

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