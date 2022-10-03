«Поставили печать в паспорте. А потом очнулись». Россиянина сняли с рейса из Дубровника в Хельсинки

Еще один россиянин не смог вернуться на родину через Финляндию. Как рассказал «Фонтанке» читатель Илья, утром 1 октября он должен был вылететь из Дубровника (Хорватия) в Хельсинки на борту Finnair.

«Сдал багаж, прошёл паспортный контроль, и минут через 40 меня пригласили и обрадовали, что не повезут», — говорит он. По словам Ильи, диалог происходил с сотрудником аэропорта, тот ссылался на запрет Финляндии на въезд в страну для россиян. Объяснения, что по прилете в Хельсинки мужчина сразу собирается ехать на машине в Петербург, а на 2 октября имеет билеты на «Сапсан» в Москву, не подействовали. «При мне звонили в посольство, там подтвердили, что финны не пускают», — сообщил он.



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Поскольку офиса Finnаir в аэропорту Дубровника не оказалось, Илья обратился за разъяснениями в службу поддержки компании. Там сообщили, что по правилам тарифа не могут оформить возврат, но предложили обменять билет на другую дату, не уточнив, как именно лететь в другой день, если запрет продолжает действовать. Сотрудник авиакомпании предложила обратиться в посольство и пограничный контроль.

Илья напомнил, что пропустил рейс не по своей вине, более того, авиакомпания заблаговременно не известила его о невозможности перелета. «То есть меня пропустили, взяли багаж, поставили печать в паспорте. А потом очнулись», — комментирует россиянин.

