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    По новому закону. Финская авиакомпания отказалась везти пассажиров с российскими паспортами

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    Пять человек с российскими паспортами в аэропорту Дюссельдорфа не смогли улететь своим рейсом. Компания FinnAir отказала им в регистрации.

    Как рассказал «Фонтанке» Валентин, очевидец событий, 2 октября он с друзьями приехал в качестве переводчика в немецкий аэропорт. Накануне они на сайте авиакомпании купили билеты до столицы Финляндии. У двоих есть ВНЖ в Германии. Их, а также женщину с ребёнком, которая через Хельсинки летела Тюмень на похороны, развернули на стадии регистрации и сдачи багажа.

    «Сказали, что по новому закону россиян не сажают. Какому не уточнили. Так как представителя «Финэйр» в аэропорту Дюссельдорфа нет, то мы вызвали полицию. Пока ехала полиция, позвонили на горячую линию перевозчика. Они ничем не помогли, обещали вернуть деньги. Полиция поняла ситуацию, но ничего сделать не смогла. Так прямым текстом и сказали: мы понимаем, но для русских запрет», — рассказал Валентин.

    Пока путешественники приняли решение лететь через Турцию.

    Финляндия запретила въезд российским туристам с 30 сентября. Заявлялось, что «во въезде будет отказано лицам, следующим в Финляндию или через Финляндию в другие государства-участники Шенгенского соглашения с целью туризма». Отмечалось, что выполнение решения будет осуществляться в первую очередь на восточной границе, но оно будет касаться и россиян, прибывающих в Финляндию через другие участки внешней границы. Для этих целей финны работали с перевозчиками. И, видимо, это реализация этого заявления.

    В то же время пограничниками заявлялось, что «Финляндия также не намерена препятствовать возвращению российских граждан в Россию через Финляндию». И поэтому многие, путешествующие в рамках Шенгена, не ожидали каких-то ограничений. Подробные разъяснения здесь.

    © Фонтанка.Ру

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