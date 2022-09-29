Финны выпустили разъяснения: кого пустят, а кому «шенген» аннулируют

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Финские пограничники и посольство Финляндии опубликовали ответы на вопросы по закрытию границы для российских туристов и транзитников. Из них можно узнать, каких родственников и недвижимость можно навестить, кого пустят в страну, а у кого и визу отменят.

Почему Финляндия решила закрыть границу с Россией

Правительство Финляндии считает, что российский туризм создает «угрозу международным отношениям» Суоми.

«Поэтому на внешних границах Финляндии будут введены ограничения въезда для российских граждан. По тому же принципу на территории России будет полностью прекращен прием визовых заявлений с целью туризма».



«Ограничения основаны на Шенгенском кодексе о границах, в соответствии с которым условием въезда для гражданина третьей страны является то, что он не рассматривается в качестве представляющего угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям какого-либо из государств-членов».

«Существует риск того, что граждане Российской Федерации, следующие через Финляндию в другие страны, могут оказывать отрицательное влияние на международные отношения Финляндии, в особенности со странами — членами ЕС, имеющими сухопутную границу с Россией, а также на сотрудничество в рамках Шенгенского соглашения».





Кого именно и когда не пустят в Финляндию

Въезд граждан России, прибывающих в Финляндию для туризма или в целях транзита в другие страны ЕС, будет остановлен в 00:00 30 сентября.

«Во въезде будет отказано лицам, следующим в Финляндию или через Финляндию в другие государства-участники Шенгенского соглашения с целью туризма.

Выполнение решения будет осуществляться в первую очередь на восточной границе, но оно будет касаться и россиян, прибывающих в Финляндию через другие участки внешней границы.



По приблизительной оценке Пограничной охраны Финляндии, вследствие новых ограничений число прибывающих в Финляндию лиц сократится примерно вдвое по сравнению с текущим уровнем. Это будет около 25% обычных показателей 2019 года».



Какие исключения в запрете на въезд россиян в Финляндию

Финские пограничники опубликовали список из десяти исключений, которые дают право получить визу и приехать в Финляндию. Это 10 категорий:



Россияне — члены семей граждан Финляндии. Это супруги, родители, бабушки, дедушки, дети, внуки и иждивенцы, а также ходатайствующие о получении визы на основании стабильного партнерства. При этом въезд членам семьи разрешен только в Финляндию, транзитный проезд в другие страны «шенгена» на основании встречи с родственниками не допускается.



Россияне, если они являются членами семьи, супругами и несовершеннолетними детьми гражданина стран ЕС и Шенгенского соглашения. Пассажир должен иметь возможность подтвердить этот статус члена семьи на пограничном контроле.





Лица, прибывающие в Финляндию для работы сезонного характера или для работы с соответствующей визой. Доказать цель въезда нужно будет при пограничном досмотре.





Cпециалисты транспортно-логистической сферы. Они могут прибывать в Финляндию в командировку или на пути в командировку. В качестве примера приведен моряк, который добирается к своему кораблю.



Деловые путешественники, которым необходима поездка в Финляндию или страну ЕС и «шенгена». Проверить его «легенду» могут с помощью телефонного звонка или других способов.

Студенты, приезжающие в Финляндию на краткосрочное (менее 90 дней) обучение, включая участие во вступительных экзаменах.

Пациенты, которые проходят лечение в Финляндии. Важно, что оно должно было начаться до вступления новых ограничений в силу. То есть допускается именно продолжение лечения.

Владельцы недвижимости в случае необходимости срочного ремонта и обслуживания. Поездка потребует обоснования, пустят только непосредственно владельца, а не всю его семью.



Дипломаты и консулы, а также члены их семей.

Допускаются и прочие уважительные причины для поездки. Например, участие в похоронах близкого родственника, тяжелая болезнь. Каждую причину будут проверять на пограничном контроле.





Возможен ли транзит через Финляндию в Россию и въезд для жителей ЕС или другой страны

«Финляндия также не будет препятствовать въезду лиц, имеющих действующее разрешение на пребывание в Финляндии, в другом государстве — участнике Шенгенского соглашения или в стране, не входящей Шенгенскую зону».



«Финляндия также не намерена препятствовать возвращению российских граждан в Россию через Финляндию».



Можно ли получить визу на основании недвижимости в Финляндии

Владение недвижимостью больше не является фактором, упрощающим получение визы.

Более того — владельцы объекта недвижимости или квартиры в доме жилищного акционерного общества теперь приравниваются к туристам, приезжающим в страну в целях отдыха в отеле или арендном коттедже. И прекращение выдачи виз в туристических целях будет касаться и владельцев недвижимости.



Обоснованной поездкой может быть въезд в целях выполнения необходимых работ, связанных с содержанием недвижимости.

Кому будут выдавать гуманитарные визы в Финляндии



Финляндия пока не выдает гуманитарные визы. В её арсенале просто пока нет такого типа.

«Подготовка введения такой визы запущена, но речь идет о масштабном законопроекте, при разработке которого необходимо учитывать, в частности, факторы безопасности».



Будет ли Финляндия теперь отменять на границе все шенгенские туристические визы



Финляндия вправе отменить на границе выданную ею визу при отсутствии предпосылок для въезда в страну. Отмена визы оформляется решением, которое можно обжаловать в суде.

Что касается шенгенских виз, выданных другим государством — участником Шенгенского соглашения, Финляндия вправе отказать во въезде по ним при отсутствии предпосылок для въезда. Однако Финляндия не будет отменять такие визы по собственной инициативе, то есть без отдельной просьбы со стороны другого государства — участника Шенгенского соглашения.



Подробнее о том, как Финляндия пришла к закрытию границы для россиян и как в правительстве страны объяснили это решение, — читайте в материале «Фонтанки».

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка»

