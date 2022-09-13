Песков ответил на вопрос о мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 сентября журналистам, что в настоящее время речь о мобилизации в России не идет.

«В настоящий момент — нет. Об этом речи не идет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли властями вариант полной или частичной мобилизации в России (цитата по ТАСС).

Накануне сенатор Андрей Климов заявил, что в России нет признаков необходимости введения военного положения и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине.



С начала боевых действий на Украине в Кремле не раз подчеркивали, что в России мобилизация не планируется. Однако 12 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на соответствующий вопрос и переадресовал его Минобороны.

