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    Песков ответил на вопрос о мобилизации в России

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 сентября журналистам, что в настоящее время речь о мобилизации в России не идет.

    «В настоящий момент — нет. Об этом речи не идет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли властями вариант полной или частичной мобилизации в России (цитата по ТАСС).

    Накануне сенатор Андрей Климов заявил, что в России нет признаков необходимости введения военного положения и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине.

    С начала боевых действий на Украине в Кремле не раз подчеркивали, что в России мобилизация не планируется. Однако 12 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на соответствующий вопрос и переадресовал его Минобороны.

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