Сенатор Климов ответил, нужна ли России мобилизация

В России нет признаков необходимости введения военного положения и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал сенатор 12 сентября на брифинге (цитата по РИА Новости).
По словам Климова, мобилизация в России была бы выгодна ее оппонентам, которые ждут, что «народ начал бы бурлить».
Ранее в понедельник депутаты внесли законопроект в Госдуму, который позволяет россиянам, имеющим трех или более детей, поступать в мобилизационный резерв. Сейчас многодетные граждане подлежат «безусловному освобождению от призыва на военные сборы», их не могут вызвать или заключить с ними контракт, однако парламентарии уверены, что «многие хотели бы это сделать».
С начала боевых действий на Украине в Кремле не раз подчеркивали, что в России мобилизация не планируется. Однако 12 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на соответствующий вопрос и переадресовал его Минобороны.