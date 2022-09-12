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    Боевые действия на Украине

    Сенатор Климов ответил, нужна ли России мобилизация

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    В России нет признаков необходимости введения военного положения и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

    «Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал сенатор 12 сентября на брифинге (цитата по РИА Новости).

    По словам Климова, мобилизация в России была бы выгодна ее оппонентам, которые ждут, что «народ начал бы бурлить».

    Ранее в понедельник депутаты внесли законопроект в Госдуму, который позволяет россиянам, имеющим трех или более детей, поступать в мобилизационный резерв. Сейчас многодетные граждане подлежат «безусловному освобождению от призыва на военные сборы», их не могут вызвать или заключить с ними контракт, однако парламентарии уверены, что «многие хотели бы это сделать».

    С начала боевых действий на Украине в Кремле не раз подчеркивали, что в России мобилизация не планируется. Однако 12 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на соответствующий вопрос и переадресовал его Минобороны.

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