Сенатор Климов ответил, нужна ли России мобилизация

В России нет признаков необходимости введения военного положения и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.



«Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал сенатор 12 сентября на брифинге (цитата по РИА Новости).



По словам Климова, мобилизация в России была бы выгодна ее оппонентам, которые ждут, что «народ начал бы бурлить».

