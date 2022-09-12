В Госдуму внесен проект закона о мобилизационном резерве для многодетных россиян

Россияне, имеющие трех или более детей, смогут поступать в мобилизационный резерв. Ряд поправок в соответствующие законы предложили депутаты Государственной думы. Документ уже внесен в законотворческую базу данных.



Согласно пояснительной записке, возможность поступить в мобилизационный резерв будет предоставляться гражданам России по желанию и тем, кто имеет трех и более детей.



Сейчас многодетные россияне подлежат «безусловного освобождению от призыва на военные сборы». То есть их не могут вызвать или заключить с ними контракт о пребывании в резерве. «Как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», – говорят авторы законопроекта.

