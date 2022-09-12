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    В Госдуму внесен проект закона о мобилизационном резерве для многодетных россиян

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    Россияне, имеющие трех или более детей, смогут поступать в мобилизационный резерв. Ряд поправок в соответствующие законы предложили депутаты Государственной думы. Документ уже внесен в законотворческую базу данных.

    Согласно пояснительной записке, возможность поступить в мобилизационный резерв будет предоставляться гражданам России по желанию и тем, кто имеет трех и более детей.

    Сейчас многодетные россияне подлежат «безусловного освобождению от призыва на военные сборы». То есть их не могут вызвать или заключить с ними контракт о пребывании в резерве. «Как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», – говорят авторы законопроекта.

    Кроме того, документ позволит уточнить некоторые нюансы. Так, от россияне призыва будут освобождаться лишь в том случае, если дети находятся на иждивении. В том случае, если число детей в семье изменилось в тот момент, когда человек уже находился в резерве, для него предусмотрят возможность досрочного исключения.

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