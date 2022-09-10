Даже носим ее неправильно: 9 ошибок в уходе за обувью, которые совершают все

Крем для обуви не стоит использовать в качестве реставратора — от этого ботинки не станут новыми, а толку никакого не будет.



— Нет смысла в кремах других цветов, кроме коричневого и темно-синего. Это абсолютно бесполезная вещь, которую нет смысла покупать, потому что невозможно угадать с подходящим оттенком, не будет никакого совпадения. Результат будет нулевой, потому что крем не является краской, он просто питает кожу и смывается легко, — объясняет Антон Степанов. — Это как крем для рук, он просто впитывается внутрь, и всё, а то, что он дает цвета немного, — это пигмент, который не фиксируется, а сразу смоется, и может даже запачкать подошву.



При этом сам по себе крем для обуви из гладкой кожи полезен — кожу нужно питать, иначе она будет быстрее трескаться на месте сгибов. Но использовать нужно либо бесцветный крем, либо специальный бальзам для кожи (тоже бесцветный). Злоупотреблять кремом не стоит.



— Есть советская традиция у мужчин постарше: надо обувь обязательно раз в неделю помазать кремом и щеточкой натереть. Сама история отличная, но приводит вот к чему: если наносить этот крем раз за разом, месяц, год и ничего не делать перед этим, просто каждый раз наносить новый слой — крем становится жестким, забивает все поры обуви, не впитывается в глубину, а просто ложится слой за слоем, обувь перестает дышать, нога начинает потеть. На сгибах обувь начинает трескаться, выглядеть неэстетично, и потом с этим уже сложно что-то сделать, — рассказывает мастер.

