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    Путин пообещал бедным странам бесплатные удобрения

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    Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия за четыре месяца 2022 года поставила в другие страны 7 млн тонн удобрений, из которых около 3 млн тонн ушли в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

    По словам главы государства, российские производители готовы передать развивающимся странам свои калийные удобрения, скопившиеся в европейских портах, бесплатно. Дискриминацию развивающихся стран в доступе к удобрениям Путин назвал недопустимой, пишет 9 сентября «Коммерсантъ».

    Ранее Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, однако 10 августа вышло разъяснение, согласно которому покупать их могут только страны Евросоюза. В ООН между тем отчитались о «тесном сотрудничестве» с РФ по экспорту продовольствия и удобрений.

    В конце августа представители эстонских портов Мууга и Силламяэ заявили, что опасаются возможных самопроизвольных взрывов из-за чересчур длительного хранения в ненадлежащих условиях на портовых складах содержащих аммиак удобрений российских производителей, которые из-за санкций ЕС невозможно реализовать на европейских рынках.

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