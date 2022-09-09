Путин пообещал бедным странам бесплатные удобрения

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия за четыре месяца 2022 года поставила в другие страны 7 млн тонн удобрений, из которых около 3 млн тонн ушли в страны Азии, Африки и Латинской Америки.



По словам главы государства, российские производители готовы передать развивающимся странам свои калийные удобрения, скопившиеся в европейских портах, бесплатно. Дискриминацию развивающихся стран в доступе к удобрениям Путин назвал недопустимой, пишет 9 сентября «Коммерсантъ».

