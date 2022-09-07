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    В ООН заявили о «тесном сотрудничестве» с РФ по экспорту продовольствия и удобрений. Путин ранее применил другой эпитет

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    ООН и Россия проводят в Женеве консультации по реализации экспорта российских продовольствия и удобрений. При этом международная организация «тесно сотрудничает» по данному вопросу с РФ и другими сторонами, сообщил вечером 7 сентября официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    «Мы очень тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и нашими партнёрами, в первую очередь с США, ЕС и Великобританией, по вопросу упрощения торговли российскими зерном и удобрениями на мировых рынках», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

    По словам представителя генсека ООН, обсуждение ведётся «в очень конструктивном и профессиональном ключе».

    Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал обманом сделку со странами Запада по вывозу зерна с Украины, по которой Россия разблокировала черноморские порты. Глава государства отметил, что западные страны давили на Россию под предлогом обеспечения продовольствием беднейших стран. Однако эти страны не получили зерно, потому что оно ушло в Европу. «Нас и беднейшие страны обманули, как в народе говорят, просто кинули», — резюмировал Путин.

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