В ООН заявили о «тесном сотрудничестве» с РФ по экспорту продовольствия и удобрений. Путин ранее применил другой эпитет

ООН и Россия проводят в Женеве консультации по реализации экспорта российских продовольствия и удобрений. При этом международная организация «тесно сотрудничает» по данному вопросу с РФ и другими сторонами, сообщил вечером 7 сентября официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



«Мы очень тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и нашими партнёрами, в первую очередь с США, ЕС и Великобританией, по вопросу упрощения торговли российскими зерном и удобрениями на мировых рынках», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

