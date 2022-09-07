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    «Просто кинули». Путин рассказал об обмане Западом беднейших стран и России с зерновой сделкой

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    Сделка со странами Запада по вывозу зерна с Украины, по которой РФ разблокировала черноморские порты, оказалась обманом. Об этом 7 сентября рассказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

    Глава государства отметил, что западные страны давили на Россию под предлогом обеспечения продовольствием беднейших стран. Однако эти страны не получили зерно, потому что оно ушло в Европу.

    «Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к партнерам, ради которых якобы это все делалось», — сказал Путин (цитата по газете «Коммерсантъ»).

    Также президент отметил, что ситуация и с вывозом российского зерна «хитро сложена»: напрямую ограничений нет, но они есть по фрахту, который сейчас выводится из-под санкций.

    «Нас и беднейшие страны обманули, как в народе говорят, «просто кинули», — закончил Владимир Путин.

    Кроме того, российский лидер заявил о намерении обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу. «Практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — сказал он.

    Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки.

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